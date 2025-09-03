En ce moment BACK FOR GOOD TAKE THAT
Rouen. Un étudiant tente de se suicider en mars à l'Université : le professeur enseigne toujours mais en distanciel

Education. Un professeur, mis en cause dans la tentative de suicide d'un étudiant le 12 mars dernier sur le campus Pasteur à Rouen, ne sera pas suspendu. Selon le président de l'université, Franck Le Derf, il continuera d'enseigner à distance à la rentrée.

Publié le 03/09/2025 à 17h00 - Par Justine Carrère
Après la tentative de suicide d'un étudiant à l'université de Rouen en mars dernier, une procédure judiciaire est encore en cours. - Le Courrier Cauchois

Du nouveau dans l'affaire de l'étudiant rouennais qui a tenté de mettre fin à ses jours en sautant d'une passerelle située à l'intérieur de la faculté, le 12 mars dernier. Ce mercredi 3 septembre, lors d'une conférence de presse sur la rentrée, Franck Le Derf, le président de l'Université Rouen Normandie, s'est exprimé sur ce sujet particulièrement complexe car il s'agissait, selon les premiers éléments communiqués, d'un geste sur fond de harcèlement et de propos racistes imputés à Pierre-Antoine Sprimont, un des professeurs de l'IAE Pasteur. Franck Le Derf a précisé ce mercredi 3 septembre ne pas vouloir "suspendre le professeur" et qu'il "n'assurera pas de cours en présentiel" à la rentrée 2025-2026.

• A lire aussi. Rouen. "Sprimont, casse-toi !" Le collectif universitaire antiraciste s'invite au conseil municipal

"Le sujet reste encore sensible"

"Une procédure judiciaire est toujours en cours. Le procureur de la République de Rouen devrait revenir vers l'Université à l'automne", a poursuivi le président de l'Université Rouen Normandie. Il a ensuite ajouté avoir "traité le problème" car ledit professeur a fait l'objet "d'une sanction disciplinaire et d'une interdiction d'enseigner certains cours l'an dernier". Quelques mois plus tard, "le sujet reste encore sensible", confie Franck Le Derf qui assure que pour la rentrée 2025-2026, le professeur d'université enseignera à distance  "tant que l'enquête n'est pas finie".

Et l'étudiant ?

Selon le président de l'Université Rouen Normandie, "l'étudiant est toujours suivi au centre hospitalier du Rouvray et devrait reprendre sa formation" à la rentrée, si tout va bien.

Aujourd'hui, Franck Le Derf assure vouloir "augmenter la prévention, créer une cellule d'écoute avec un prestataire extérieur" et en proposant un accompagnement avec des psychologues et des sophrologues.

• A lire aussi. Rouen. "Un tel drame ne doit pas se reproduire" : l'Université sort du silence après la tentative de suicide d'un étudiant

