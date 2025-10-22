WorkSkills 2025. 34 Normands récompensés aux finales mondiales à Marseille

Ils ont excellé parmi les 800 jeunes présents sur place, venant de 14 régions différentes, entre le 16 et le 18 octobre à Marseille. Sur les 59 Normands engagés, 34 reviennent médaillés des finales nationales de la 48e édition de la compétition des métiers WorkSkills. 67 métiers différents étaient en lice pour le concours cette année, de l'artisanat aux industries, en passant par les nouvelles technologies et les services.

"Des modèles pour tous les jeunes"

Hervé Morin, président de la Région Normandie, s'est réjoui de voir la participation de 59 Normands à cette compétition : "Ils font rayonner la région par leur engagement et leur savoir-faire." Ils devaient se départager à travers les 52 métiers où ils étaient en lice, sur les 67 que jugeait l'événement. L'Agence régionale de l'orientation et des métiers, avec le soutien de nombreux partenaires éducatifs et professionnels, a accompagné l'équipe normande à chaque étape de la préparation à ce concours. "Ils peuvent être fiers du parcours qu'ils ont accompli, de leur métier qu'ils défendent avec passion et persévérance", ajoute le président de la Région.

Coiffure, construction en béton armé, maçonnerie, peinture, soudage, menuiserie… Les Normands se sont illustrés dans 52 métiers cette année. - Région Normandie

7 jeunes ont empoché la médaille d'or, 12 pour celle d'argent, et 5 pour la médaille de bronze. A noter les 10 médailles d'excellence qui viennent peaufiner le palmarès normand. La suite pour les nommés ? Certains auront l'occasion d'intégrer l'équipe de France des métiers, dans le but de participer à l'édition mondiale WorkSkills, qui se tiendra à Shanghai, en Chine. Cette compétition se tiendra du 22 au 27 septembre 2026.