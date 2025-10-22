Campagne de Caux. Mini-festival Marionnettes en fête : une semaine de spectacles gratuits

La compagnie Les Marmousets lance le mini-festival "Marionnettes en fête" sur le territoire autour de Goderville. Il ne remplace pas le festival "Marionnettes n'caux" qui ne verra pas le jour cette année faute de financement de la part de la communauté de communes Campagne-de-Caux. La 10e édition était pourtant prête. Les compagnies étaient réservées, les lieux trouvés mais malheureusement elle ne se fera pas à cause du budget rejeté par la Chambre régionale des comptes en juin dernier.

Cinq spectacles différents

"Marionnettes en fête" est un projet de spectacles de marionnettes porté par Les Marmousets avec le soutien des communes d'Annouville-Vilmesnil, Mentheville, Manneville-la-Goupil, Daubeuf-Serville et Angerville-Bailleul.

L'objectif du projet est d'offrir aux familles des spectacles de marionnettes pendant les vacances scolaires du 29 octobre au 2 novembre avec cinq spectacles différents. L'entrée est gratuite avec participation libre au chapeau.