Campagne de Caux. Mini-festival Marionnettes en fête : une semaine de spectacles gratuits

Loisir. La compagnie Les Marmousets propose une série de spectacles pour vos enfants pendant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint, "Marionnettes en fête".

Publié le 22/10/2025 à 14h22 - Par Gilles Anthoine
Cinq spectacles de marionnettes autour de Goderville pour les vacances de la Toussaint avec "Marionnettes en fête". - DP

La compagnie Les Marmousets lance le mini-festival "Marionnettes en fête" sur le territoire autour de Goderville. Il ne remplace pas le festival "Marionnettes n'caux" qui ne verra pas le jour cette année faute de financement de la part de la communauté de communes Campagne-de-Caux. La 10e édition était pourtant prête. Les compagnies étaient réservées, les lieux trouvés mais malheureusement elle ne se fera pas à cause du budget rejeté par la Chambre régionale des comptes en juin dernier.

Cinq spectacles différents

"Marionnettes en fête" est un projet de spectacles de marionnettes porté par Les Marmousets avec le soutien des communes d'Annouville-Vilmesnil, Mentheville, Manneville-la-Goupil, Daubeuf-Serville et Angerville-Bailleul.

L'objectif du projet est d'offrir aux familles des spectacles de marionnettes pendant les vacances scolaires du 29 octobre au 2 novembre avec cinq spectacles différents. L'entrée est gratuite avec participation libre au chapeau.

  • Mercredi 29 octobre à 11h et 16h30 - Annouville-Vilmesnil avec le spectacle Le loup et les sept chevreaux.
  • Jeudi 30 octobre à 11h et 16h30 - Mentheville avec le spectacle Le gros navet.
  • Vendredi 31 octobre à 11h et 16h30 - Manneville-la-Goupil avec le spectacle Petit bonhomme de pain d'épices.
  • Samedi 1er novembre à 11h et 16h30 - Daubeuf-Serville avec le spectacle La moufle.
  • Dimanche 2 novembre à 11h - Angerville-Bailleul avec le spectacle Pierre et le loup.

