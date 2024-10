Seine-Maritime. Marionnettes n'Caux, le plein de marionnettes pour les vacances

L'automne signe le retour du festival Marionnettes n'Caux sur le territoire de Campagne-de-Caux. L'événement a vu le jour en 2015, initié par la Communauté de communes Campagne-de-Caux et la compagnie Les Marmousets.

Le festival s'étoffe d'année en année et investit de nouveaux lieux et de nouvelles salles.

En huit éditions, plus de 85 spectacles ont été joués, par plus d'une trentaine de troupes différentes venues des quatre coins de la France, pour plus de 12 260 spectateurs.

Pour cette neuvième édition, le spectateur va pouvoir admirer la marionnette sous toutes ses formes : ombres chinoises, à tiges, à gaines, sur table, à fils, muppets ou encore marionnettes vivantes.

Programme

Le festival Marionnettes n'Caux débutera lundi 28 octobre par un atelier de découverte du théâtre d'ombres à 14h30 à Bréauté. Un second atelier aura lieu le 29 octobre à Gonfreville-Caillot. L'occasion de tester les ombres chinoises, mais aussi les ombres corporelles.

Ensuite, ce sont plus d'une dizaine de spectacles qui auront lieu dans neuf communes du territoire de Campagne-de-Caux :

• Le Brouille, un classique des albums jeunesse, écrit par Claude Boujon et joué par la compagnie Zébuline, mardi 29 octobre à 18h30 à Goderville. Ce spectacle sera dans le cadre de la soirée d'inauguration du festival

• La Nuit c'est chouette, un voyage initiatique sur les peurs enfantines par la compagnie Zébuline, mercredi 30 octobre à 11h30 à Annouville-Vilmesnil

• Pierre et le Loup, la nouvelle création des Marmousets, mercredi 30 octobre à 17h à Daubeuf-Serville et dimanche 3 novembre à 11h30 à Vattetot-sous-Beaumont

• La compagnie Elée contera l'histoire d'une gardienne de phare qui voulait profiter de la vie et rejoindre la fête du village dans Le Mystère du Phare, jeudi 31 octobre à 10h30 à Bretteville-du-Grand-Caux

• Les Marmousets reviennent également avec leur précédente création, Le Petit Bonhomme de pain d'épices, jeudi 31 octobre à 11h30 à Daubeuf-Serville

• La compagnie Les Têtes en l'air, très attachée au thème du Grand méchant loup, reviendra jeudi 31 octobre à 17h à Sausseuzemare-en-Caux avec Tel Père, tel Loup

• Changement complet de thématique avec De sucre et de Sel, de la compagnie Les Têtes en l'air, sur l'histoire d'un papi et d'une mamie qui ne s'entendent plus, vendredi 1er novembre à 10h30 à Bénarville

• Une première dans la programmation du festival, une marionnette faite avec les pieds dans Pied de nez, de la compagnie Le Cirque dans les étoiles, vendredi 1er novembre à 11h30 à Manneville-la-Goupil

• A nouveau un classique de la littérature jeunesse (Claude Ponti) avec Okilélé de la compagnie Préfabriquée, vendredi 1er novembre à 17h à Goderville

• Une revisite de Roule galette, samedi 2 novembre à 10h30 à Goderville avec 1 galette, 3 miettes de la compagnie Talabar

• Il y a eu le Grand méchant loup, il y aura le Petit chaperon rouge dans Mon Ballon de la compagnie Patachon, samedi 2 novembre à 11h30 à Saint-Maclou-la-Brière

• Partez à l'aventure avec Barnabé dans Fil Rouge de la compagnie Talabar, samedi 2 novembre à 17h à Goderville

• La compagnie Les Frères Georges posera ses valises et ses histoires dimanche 3 novembre à 11h30 à Saint-Maclou-la-Brière avec son spectacle Des Histoires dans les valises

• La Compagnie Blin nous transportera dans une féerie en deux actes et 12 tableaux d'après un conte chinois du IVe siècle avec Le secret du dragon, dimanche 3 novembre à 17h à Goderville.