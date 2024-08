Pays de Caux. L'été des marionnettes des Marmousets

Leurs spectacles font la joie des enfants pendant l'été depuis maintenant quatre ans, dans le Pays de Caux. Cette année, la compagnie des Marmousets s'est relancée sur les routes pour présenter ses marionnettes.

Spectacle jeune public

La compagnie réalise entièrement ses spectacles, à destination du jeune public : histoire, marionnettes, décors et costumes. Durant cette saison estivale, ce sont cinq histoires qui ont été proposées avec Boucle d'or et les trois ours, Le petit chaperon rouge, La petite poule rousse, Le petit bonhomme de pain d'épices et Les Trois petits cochons.

Patrick Deplanque est à la tête de cette compagnie qui a créé le festival Marionnettes n'Caux sur le territoire de Campagne de Caux. Il joue ses spectacles depuis 1983, toujours avec bonheur. Il aime particulièrement le contact avec les enfants et les interactions avec les marionnettes.

Dernières dates

Les spectacles sont gratuits et d'une durée de 30 minutes. Il reste trois dates avant la fin de la tournée.

Samedi 17 août (11h et 16h) au terrain de boules de la chapelle des Petites Dalles de Sassetot-le-Mauconduit avec le spectacle Petite poule rousse.

Mercredi 21 août (16h) à la salle culturelle de Saint-Hélène-Bondeville avec le spectacle des Trois petits cochons.

Vendredi 23 août (11h et 16h) au musée du cidre de Bretteville-du-Grand-Caux avec le spectacle de Boucle d'or et les trois ours.