Bon plan. Vous courez ou pédalez la nuit ? Voici où récupérer gratuitement votre équipement de sécurité en Normandie

Sécurité. Du 15 octobre au 27 novembre 2025, l'association Prévention Routière sillonne la Normandie pour offrir gratuitement des équipements de sécurité aux cyclistes, coureurs et piétons. Objectif : être vu et protégé pendant les trajets ou séances de sport nocturnes.

Publié le 15/10/2025 à 07h30 - Par Mathilde Rabaud
Un gilet et un brassard offerts ? La tournée "Lumière & Vision" revient en Normandie. - Unsplash

La campagne "Lumière & Vision" revient cet automne en Normandie. Menée par l'association Prévention Routière, elle sensibilise aux risques liés à la baisse de visibilité et aux déplacements nocturnes.

Car les chiffres parlent d'eux-mêmes : 46% des piétons tués le sont de nuit. Avec l'automne et ses soirées plus courtes, il devient crucial de voir et d'être vu.

Equipements offerts et vérifications gratuites

Sur chaque étape, les équipes de l'opération accueillent gratuitement cyclistes, joggeurs, trottinettistes et piétons.

Au programme :

  • contrôle gratuit des éclairages, catadioptres et accessoires de visibilité ;
  • distribution gratuite d'équipements indispensables : gilets, brassards réfléchissants, stickers lumineux, lampes de vélo ;
  • conseils personnalisés pour se déplacer en sécurité pendant les mois d'automne et d'hiver.

Pas besoin de s'inscrire : il suffit de venir à l'un des points de rendez-vous avec votre vélo, trottinette ou simplement vos baskets.

Où et quand récupérer votre équipement gratuit en Normandie

La tournée passera dans quinze communes normandes, avec des créneaux courts et uniques, souvent tôt le matin ou en fin de journée - parfaits pour les sportifs avant ou après le travail.

Voici quelques étapes à noter :

  • Rouen (76) – 16 octobre, Rive Gauche Pont Corneille – 7h15 à 8h30.
  • Alençon (61) – 31 octobre, Place Foch – 14h à 18h.
  • Val-de-Reuil (27) – 13 novembre, Lycée Marc Bloch – matinée.
  • Le Havre (76) – 19 novembre, Avenue Foch – 8h à 11h.
  • Caen (14) – 27 novembre, Pont Bir Hakeim – 16h à 19h.

A chaque date, les bénévoles de la Prévention routière vous accueillent avec tout le nécessaire pour rester visible et en sécurité.

Les dates de la tournée en Normandie.Les dates de la tournée en Normandie. - Prévention Routière

Pourquoi c'est essentiel de se rendre visible

Avec la nuit qui tombe dès 18h, la pluie, le brouillard ou les routes mal éclairées, la visibilité devient un enjeu vital. Un simple brassard réfléchissant peut diviser par deux le risque d'accident.

Et si, en plus, on vous l'offre, pourquoi s'en priver ?

Cette campagne gratuite vise à rappeler que la sécurité, ça commence par la visibilité : surtout pour ceux qui bougent à pied ou à vélo toute l'année.

Les dates de la tournée en Normandie. - Prévention Routière

