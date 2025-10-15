Transat Café L'Or. Les bateaux arrivent au Havre, des perturbations routières sont à prévoir

Ils arrivent ! Près de 150 marins prendront le départ de la Transat Café L'Or, dimanche 26 octobre, au Havre. L'ensemble des 74 navires est attendu avant vendredi 17 octobre dans le bassin Paul Vatine, pour l'ouverture du village festif de l'événement.

Des coupures ponctuelles

Les arrivées vont se multiplier ces prochaines heures et entraîner des coupures ponctuelles de la circulation routière au niveau du SAS (écluse) Quinette, avenue Lucien Corbeaux, au niveau du bâtiment du lamanage. Ces coupures interviendront dans ces créneaux :

- Mercredi 15 octobre, de 17h à 19h.

- Jeudi 16 octobre, de 6h à 8h.

- Jeudi 16 octobre, de 18h15 à 20h15.

La circulation routière et piétonne sera aussi interdite sur le SAS Quinette et le nord de l'avenue Lucien Corbeaux le jour du départ de la course, dimanche 26 octobre, de 10h30 à 13h30.

Restrictions de circulation

Des restrictions de circulation sont aussi en place aux abords du village. Au niveau du bassin Paul Vatine, le pont des Docks est fermé à la circulation routière. La passerelle piétonne reste en mode "ouvert" pendant toute la durée de la fête et ne permettra donc pas de passer d'un quai à l'autre.