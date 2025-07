Tourisme. Vacances : pensez à bien vérifier votre véhicule avant de partir

Ce deuxième week-end de départs en vacances s'annonce très chargé sur les routes de Normandie. Avec le pont du 14 juillet, la circulation sera particulièrement dense dès vendredi sur l'A13, notamment en direction du littoral. Bison Futé voit rouge dans notre région et partout en France.

Sécurité avant tout : freins, phares, pneus

On commence par les classiques : niveau d'huile, liquide de frein, lave-glace, refroidissement. Vérifiez les feux, les essuie-glaces et surtout la pression des pneus (y compris la roue de secours !). N'hésitez pas à gonfler un peu plus que d'habitude si vous êtes chargés.

Prévoir le soleil, la chaleur… et les pauses

Lunettes de soleil ? Crème solaire ? Climatisation qui fonctionne ? Pensez aussi à glisser un pare-soleil dans le coffre et de l'eau fraiche : on prévoit une moyenne de 31°C vendredi 11 juillet et samedi 12 après-midi. Et pour les bagages : on répartit bien le poids, on évite de masquer les feux avec les vélos, et on sécurise le tout.

Un dernier conseil ? Ecoutez "Tendance Ouest" !

Prenez le temps de vérifier, respirez… et faites les premiers kilomètres au rythme de "Tendance Ouest", avec l'info trafic chaque demi-heure, de 16 à 19h ce vendredi, en partageant vos informations au 02 33 05 32 30 (possible de laisser un message ou un audio via WhatsApp également via ce numéro).

