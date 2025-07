Manche. Sécheresse : la préfecture appelle à la responsabilité de chacun pour retarder les mesures de restriction d'eau

Le comité de ressource en eau pour suivre l'évolution de la sécheresse s'est rassemblé ce mardi 8 juillet. Il rassemble le préfet de la Manche, les collectivités locales, les syndicats d'eau, les représentants de la profession agricole, les associations environnementales et les représentants des usagers.

La sécheresse s'installe et se confirme

A court terme, avec des probabilités significatives d'une période chaude et sèche pour les mois de juillet à septembre et les besoins supplémentaires d'eau liés à la saison estivale, les analyses mettent en lumière une aggravation des tensions vers le seuil "alerte sécheresse". A moyen terme, soit à horizon de début août, la situation pourrait rapidement se dégrader si des pluies fréquentes en quantité suffisante ne venaient atténuer les baisses des niveaux.

Le préfet de la Manche appelle à la responsabilité de chacun : particuliers, acteurs économiques et administrations. Les efforts de sobriété réalisés dès maintenant seront autant de répit gagné sur la gestion de cette sécheresse et participeront à retarder autant que possible les restrictions des usages de l'eau.

Un site internet pour surveiller la situation

Le site vigieau permet à chacun de consulter les données et la situation du territoire, de connaître les éventuelles mesures de restriction et de bénéficier de conseils pratiques pour réduire sa consommation en eau. Le comité se réunira à nouveau mardi 22 juillet afin d'assurer un suivi au plus près des évolutions de la sécheresse.