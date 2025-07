Alençon. Des fouilles archéologiques perturbent les travaux prévus sur la place Foch

Les travaux devaient commencer avant la fin de l'été. A Alençon, l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a réalisé un diagnostic archéologique en amont du projet d'aménagement de la place Foch, du 16 au 27 juin. Les sondages ont mis en évidence la présence de vestiges liés à l'ancien château des Ducs.

La localisation des vestiges "plus riche qu'imaginée"

Obligatoire avant le début de tous travaux d'aménagement, le diagnostic conduit par l'Inrap souligne que la localisation spatiale des vestiges est "différente et plus riche qu'imaginée", indique la Ville d'Alençon. En conséquence, les fouilles archéologiques seront élargies à l'automne "pour mieux connaître notre patrimoine", précise la mairie. La procédure a pour objectif de concilier aménagement du territoire et protection du patrimoine archéologique.

Le chantier d'aménagement de la place Foch, incluant végétalisation, adaptation aux mobilités douces et mise en valeur du patrimoine, est décalé de quelques mois.

