Loisir. Les Arts J'entends : des spectacles de rue à Argentan

Du 12 au 14 juillet 2025, Argentan redevient la scène d'un festival de rue vivant et populaire : "Les Arts J'entends". Pour cette 8e édition, une dizaine de compagnies investissent les rues, places et jardins de la ville pour offrir des spectacles gratuits et festifs, aux petits comme aux grands. Au programme de cette nouvelle édition : du théâtre, de la musique, de la danse, du cirque, de l'humour ou encore de la poésie. Parmi les temps forts, on retrouvera l'orchestre déjanté Impérial Kikiristan, la performance burlesque Jogging de Qualité Street, ou encore les acrobaties aériennes Comme le vent de la Cie La Croisée des Chemins. Entre improvisation et proximité avec le public, l'événement a été pensé pour être accessible à tous. Il transforme chaque coin de rue en espace de rencontre artistique. Les spectacles s'enchaînent tout au long de la journée dans une ambiance estivale. Un feu d'artifice est tiré le 14 juillet, à 23h sur le site des Pâtures, pour clôturer l'événement.

Pratique. Tél. 02 33 36 40 03.