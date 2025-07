Dieppe. Les secrets du littoral se dévoilent au musée de l'Estran-Cité de la Mer

Le musée de l'Estran‑Cité de la Mer, à Dieppe, valorise le patrimoine maritime et sensibilise aux enjeux écologiques du littoral haut‑normand. Ses expositions permanentes (pêche locale, énergies marines, érosion des falaises…) et interactives présentent la richesse de la côte. L'association Estran, qui gère le site, s'engage concrètement sur le terrain via son Pôle Environnement, qui assure le suivi de la biodiversité et organise des sorties nature. De nombreuses sorties sont prévues cet été. Le parcours du littoral à marée basse à Sainte-Marguerite-sur-Mer, jeudi 17 juillet de 9h30 à 12h, propose une balade guidée immersive où géologie et biodiversité se rencontrent. Chaque marée révèle un monde entre sable, rochers et falaises. Dans le cadre du Jardin des Mers, l'activité "Mobile des Abysses" est proposée chaque semaine du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30. Après ces animations, un espace détente permet de se rafraîchir.

Pratique. Ouvert du lundi au vendredi. Gratuit. Tel. 02 35 06 93 20.