Fécamp. Jets d'eau, espace détente… Des nouveautés à La Piscine

Pour changer des galets et de la mer, et par tous les temps, il y a La Piscine. Le centre aquatique intercommunal de Fécamp Caux Littoral Agglomération a rouvert au début des vacances scolaires, après environ un an et demi de travaux liés à un défaut structurel. Une fermeture qui a aussi été mise à profit pour aménager de nouveaux équipements dont un "splashpad".

Le toboggan de 80m,

toujours prisé

"Les campings ont été les premiers à mettre ce type d'équipement en place. C'est une aire ludique avec des jets d'eau. Elle remplace le bassin extérieur où les nageurs ne restaient jamais très longtemps", précise Nicolas Piermarioli, directeur de La Piscine. Une zone particulièrement adaptée aux petits, puisqu'elle ne comprend pas d'eau stagnante. Avec la pataugeoire intérieure, le toboggan de 80m de long et le bassin ludique doté de canons à eau, bains bouillonnants, rivière à contre-courant, cascade, bancs et jets massants, il complète le panel d'équipements dédiés aux familles. Pour les adeptes de la natation, le bassin d'apprentissage de 200m2 et le bassin sportif de 525m2, profond de 3,50m, permettent de se défouler sous l'œil des maîtres-nageurs.

En vacances, place à la détente !

Les travaux ont permis également d'aménager un véritable espace de détente, au calme, séparé de la zone ludique. Il comprend deux saunas, un hammam, un jacuzzi et même des douches sensorielles, avec ambiance sonore et lumineuse, pour s'offrir, par exemple, un moment de lâcher-prise sous une pluie tropicale. Une tisanerie et un jardin extérieur avec des transats complètent l'ensemble.

"On s'attend à une bonne fréquentation cet été, note Laurent Vasset, président de Fécamp Caux Littoral Agglomération, car la réouverture était très attendue. Sur les premiers jours, on a parfois atteint un pic à 500 personnes présentes simultanément, et cela monte en puissance."

Ce chantier à 2,7 millions d'euros, qui visait à réparer la toiture et la charpente, a aussi permis d'améliorer la performance énergétique de l'équipement, grâce à deux fois plus de panneaux photovoltaïques qu'auparavant, au remplacement des huisseries et à l'installation de lampes à LED et de mitigeurs.

Pratique. La Piscine, 67, rue Gustave Couturier à Fécamp.