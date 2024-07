[Photos] Nord-Cotentin. "De la piscine à la mer" : des séances pour côtoyer vagues et marées en toute sécurité

Avis aux habitants et aux vacanciers ! Des activités aquatiques en milieu naturel qui permettent d'appréhender les vagues, les phénomènes de marée et de courants sont proposées pour les jeunes et les adultes tout au long de l'été, du lundi au vendredi, jusqu'au samedi 31 août sur la plage du Rozel près des Pieux.

Les cours sont menés par des agents de la piscine des Pieux.

Le matin est réservé aux jeunes des centres de loisirs, et l'après-midi aux particuliers.

Quelles sont les activités proposées ?

Initiation à la baignade en mer, à l'aqua jogging, ou au longe-côte et travail sur l'aquaphobie… L'événement s'appelle "De la piscine à la mer" et permet à chacun d'appréhender en douceur et en sécurité le milieu aquatique naturel.

Richard Grau, maître-nageur à la piscine des Pieux. Impossible de lire le son.

Différentes activités sont proposées sur la plage du Rozel.

Odile Thominet, vice-présidente en charge des équipements touristiques à l'Agglo du Cotentin. Impossible de lire le son.

Une séance d'environ 1h15

L'initiative portée par l'Agglo du Cotentin est mise en place par les agents de la piscine des Pieux. La séance dure environ 1 heure et 15 minutes et le programme de chaque journée varie en fonction de la météo. Le matin est réservé aux enfants des centres de loisirs, et l'après-midi pour les particuliers.

L'objectif est de s'amuser en toute sécurité !

Un panneau d'information a été installé juste avant d'arriver sur la plage du Rozel.

Pratique. Tarifs : 6€ pour les enfants et 7€ pour les adultes, réduit pour les habitants du Cotentin, 3€ pour les enfants et 5€ pour les adultes. Renseignements et réservations par téléphone au 06 08 58 82 07.