Cherbourg. La Cité de la Mer franchit le cap des 5 millions de visiteurs !

Près de 22 ans après l'ouverture de la Cité de la Mer à Cherbourg, le 5 000 000e visiteur a été accueilli mercredi 17 avril en début de matinée, en héros. Il s'agit de Jean-François et Isabelle Demarest, de Sannois près d'Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise.

"Nous avons été agréablement surpris"

"Nous avons été agréablement surpris, nous avions déjà pris nos billets à l'hôtel et quand nous sommes arrivés, nous nous sommes dirigés vers la caisse et puis une dame m'a abordé et nous a dit que nous étions le 5 millionième visiteur", réagit Jean-François Demarest. "Nous avons été gentiment accueillis, c'était très bien."

Le couple de Parisiens en vacances dans le Cotentin du lundi 15 au mercredi 17 avril a visité le premier jour la côte ouest, de Saint-Vaast-la-Hougue à Barfleur, puis le lendemain la côte est dans La Hague, avant de finir par Cherbourg pour clôturer leur séjour.

Que gagnent les heureux élus ?

Alexandre Lanoë, directeur de la Cité de la Mer, précise que cette distinction donne droit le jour J à l'entrée gratuite au musée maritime avec une visite guidée spécifique, des produits du Cotentin et quelques goodies, le déjeuner au quai des Mers, et à un séjour ultérieur au Mont Saint-Michel avec visite guidée de l'abbaye, une nuit à l'hôtel ainsi qu'un repas gastronomique offerts.