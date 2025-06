Profitez du littoral de la Seine-Maritime en toute sécurité

Avec l’arrivée des beaux jours, et si vous profitiez pleinement des merveilles de la Seine-Maritime ? Atout incontournable du département normand, le sentier du littoral/GR® 21 offre aux amoureux de la nature et de la randonnée une balade incroyable entre bord de mer et pleine campagne.