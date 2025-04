Des animations uniques pour partir à la découverte des plus beaux sites naturels de la Seine-Maritime

Un grand choix d’animations accessibles à tous

Chaque année, le Département accueille plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sur ses lieux de loisirs et de découverte de la nature. Le public peut ainsi profiter de ces espaces accompagnés d’animateurs expérimentés ou d’associations passionnées.

« Les animations nature ont débuté le 5 avril, et se déroulent jusqu’à octobre. Cette année encore, nous sommes fiers de présenter un programme très varié qui saura satisfaire tout type de publics, y compris les plus jeunes, avec notamment des activités en littoral, dans la vallée de la Seine et dans le Pays de Bray », précise Diane Granier-Sehier, responsable de la cellule Valorisation des Espaces Naturels et cheffe de projet Sentier du littoral.

Le programme complet des animations nature est accessible en version dématérialisée sur le site du Département.

« Les personnes intéressées peuvent également retrouver un guide papier regroupant toutes les animations dans les offices de tourisme du département. En cours de finalisation, il devrait être accessible courant mai ».



Les nouveautés pour l’année 2025



Cette année, le Département propose plusieurs nouveautés avec des thématiques riches et variées.

« Les locaux et les touristes pourront retrouver encore une fois cette année des animations déjà présentes les éditions précédentes. Des nouveautés s’y ajoutent, avec toujours comme objectif, la découverte de notre patrimoine naturel associée à une activité culturelle, sportive, artistique… ».

Découverte de la flore de cours d’eau en kayak par l’association « Des Pas de Côté » (dimanche 18 mai, 10 h à 17 h, rivière l’Ambion) : Découverte en kayak de quelques plantes médicinales, aromatiques et alimentaires des bordures de rivières. Leurs vertus, leurs usages, puis transformation en macérâts huileux, alcoolatures, baumes. Prévoir tenue adaptée, change et pique-nique. RDV parking rue de la Sainte-Gertrude (station service Carrefour Market) à Caudebec-en-Caux.

Nid feutré par Féerilaine (samedi 24 mai, 14 h, tourbière d’Heurteauville) : vivre le printemps en créant un petit nid de laine et de bois accompagné de petits œufs d’oiseaux à identifier. Prévoir boîte à chaussures. RDV à l’entrée du site, 1476 rue de la Charretière à Heurteauville.

Le chapardeur du marais par le Triton éclairé (samedi 26 juillet, 14 h, Bois de l’Epinay) : un vol a été commis par l’un des animaux vivant ici. En équipe, relevez les empreintes, étudiez les profils des suspects et confrontez-les aux preuves pour démasquer le coupable. À partir de 6 ans. RDV parking de la Grange, avenue Mathilde à Forges-les-Eaux.

Inventaire amoureux des arbres par Pascal Levaillant (dimanche 14 septembre, 14 h, Bois l’Archevêque) : un historien botaniste vous invite à arpenter les chemins du bois l’Archevêque, à reconnaître les arbres rencontrés, à choisir votre préféré et le prendre en photo. Prévoir appareil photo. RDV parking proche du 2 rue Maréchal de Lattre de Tassigny à Mont-Saint-Aignan.

Pensez à réserver en ligne !



« Pour chacune des animations, la réservation est obligatoire. Cela permet aux différentes associations organisatrices de s’organiser correctement et de prévoir le matériel en nombre suffisant. ».

Pour cela, rien de plus simple, il suffit de se rendre sur le site du Département et de choisir l’animation souhaitée.

« Attention, les inscriptions ne sont ouvertes qu’un mois avant la date de l’atelier ».

Plus de renseignements :

Page Facebook Seine-Maritime, le Département

Groupe Facebook Naturellement Saine-Maritime