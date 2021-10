Découverte. Animation : La forêt des tout-petits à Darnétal

Cette animation destinée aux tout-petits s'organise sous la forme de jeux sensoriels en plein air puis en intérieur. Elle se déroule le 1er mars à la maison des forêts de Darnétal (Seine-Maritime).

Un rendez-vous régulier

Conçue en 2013 et programmée pour les vacances scolaires, cette animation est proposée régulièrement par les maisons des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray et de Darnétal. "Elle s'adresse aux tout-petits de 18 à 26 mois, précise Julie Haltz, animatrice à la maison des forêts et directrice adjointe à l'environnement à la Métropole. Victimes de leur succès ces animations sont souvent prises d'assaut, alors nous avons choisi d'en multiplier la fréquence".

Stimuler les tout-petits

"À cet âge on découvre tout, souligne Julie, les petits ont besoin d'être constamment stimulés et de vivre de nouvelles expériences. Plus on fait d'animations pour les tout-petits et plus on réalise qu'il y a beaucoup de choses à faire avec eux". Pour focaliser leur attention, l'animateur s'attache à proposer des activités variées et courtes dans le temps. "On s'adresse déjà au groupe pour les consignes d'activité au début de l'animation et les parents prennent ensuite le relais. Ce principe permet de proposer aux parents une méthode pour les aider à organiser des activités pour leurs enfants". C'est une méthode bien particulière qui a fait ses preuves et qui fait actuellement l'objet d'une publication : "En Normandie un groupe de travail regroupant les animateurs nature de diverses structures va éditer un guide à destination des professionnels de l'animation, de la petite enfance et des parents".

Explorer et attiser la curiosité

Aux abords de la maison des forêts, les petits encadrés par les parents et l'animateur déambulent pour mieux appréhender le cadre forestier : "En forêt les enfants doivent s'adapter au terrain : lever les pieds, enjamber, être attentif à l'irrégularité du sol pour ne pas chuter. Cela contribue à développer leur motricité". Cette animation donne aussi une grande liberté à l'enfant : "C'est lui-même qui décide de l'activité qu'il veut mener en intérieur, précise Julie. On met à leur disposition des jeux adaptés tels que des peluches sonores d'oiseaux, des marionnettes, des Memory et des Kapla. Tous ces jeux évoquent bien entendu l'univers forestier. Notre expérience avec les classes de maternelles nous a confortés dans nos choix de jeux". Par ce biais l'enfant explore en effet par lui-même, fait des choix, se concentre et développe son individualité.

Pratique. Jeudi 1er mars à 10h. Maison des forêts de Darnétal. Gratuit. Tél. 02 35 52 93 20

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Sumatra: des éléphants patrouilleurs sauvent leurs cousins sauvages

Ces parents qui décident de faire l'école à la maison

Entre Champagne et Bourgogne, le premier parc national dédié à la forêt

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril