Patrimoine. Un nouveau programme de visites pour mieux connaître Rouen

Pour cette nouvelle saison culturelle, les associations les Amis des monuments rouennais et Connaître Rouen (Seine-Maritime), qui rassemblent des personnes animées d'une même passion pour le patrimoine rouennais, ont mis en place un programme commun de conférences et de visites guidées afin de faire découvrir aux curieux les spécificités et les richesses de notre ville. Catherine Delattre, conférencière pour Connaître Rouen, nous dévoile les nouveautés de ce programme de 13 visites et sept conférences proposé d'octobre 2019 à mai 2020 :

Quels sont les thèmes abordés cette année ?

"Chaque année le programme est entièrement renouvelé. Les thèmes sont choisis de manière collégiale par les membres de l'association et aussi en fonction des demandes de nos abonnés. Nous proposons au public des visites approfondies de leur ville et des communes voisines. Cette année nous irons jusqu'à Darnétal lors de la balade des moulins du Robec et en mai prochain nous partirons aussi à la découverte du vieux bourg de Grand-Quevilly, mais c'est principalement le cœur historique de Rouen que nous mettons en valeur par le biais de ces visites : comme le quartier St-Nicaise, les couvents de la rue St-Hilaire ou les demeures bourgeoises de la rue Verte. Quant aux conférences, elles abordent le patrimoine sous l'angle de l'histoire sociale (révoltes en Normandie) ou de l'architecture (église St-Nicaise) mais évoquent aussi des figures emblématiques de la Normandie comme Corneille ou Jeanne-d'Arc."

À qui s'adressent ces conférences et visites guidées ?

"Aussi bien aux retraités qu'aux actifs. Chaque conférence est proposée à deux horaires différents. De même il y a de très nombreux créneaux pour les visites guidées. Chaque visite thématique est donnée plusieurs fois par jour dans un créneau d'une semaine pour que chacun puisse y assister quel que soit son emploi du temps. Nous offrons une grande flexibilité horaire pour élargir aussi notre public. Il y a des visites en semaine et le samedi en complément. Les tarifs sont également très accessibles et les formules d'abonnements permettent un choix à la carte en fonction des affinités de chaque auditeur. Pour ce qui est des thématiques, nous prenons soin aussi de proposer des sujets incontournables pour les nouveaux venus comme la visite de la cathédrale Notre-Dame. Enfin, même si ces visites sont très documentées, nous avons à cœur d'aborder ces sujets de manière vivante, de faire découvrir des détails que le public n'avait peut-être jamais remarqués et d'attiser ainsi leur curiosité ! Ce sont des visites qui s'adressent aussi bien aux connaisseurs qu'aux curieux et l'ambiance est vraiment conviviale."

Qui sont les intervenants ?

"Les conférences qui sont organisées par les Amis de monuments rouennais donnent la parole à des universitaires, des spécialistes, des auteurs comme Jérôme Chaïb qui a publié plusieurs ouvrages sur la Seine et son patrimoine, l'architecte en chef des monuments historiques prend aussi la parole à l'occasion d'une conférence sur l'église St-Nicaise, mais nous accueillons aussi des directeurs de musée. Parfois, des professionnels participent également. Ils viennent parler de leur savoir-faire et de leurs pratiques. Par exemple il y a quelques années nous avions reçu un pilote de Seine. Pour ce qui est des visites guidées, elles sont animées par des guides conférenciers. Nous sommes une douzaine de guides à faire partie de Connaître Rouen. Chacun s'engage à travailler sur plusieurs thématiques. J'interviendrai par exemple sur la promenade littéraire à Rouen, la visite du musée maritime, Rouen et la Normandie à travers les collections du musée des Beaux-arts et l'église Jeanne-d'Arc. Le public a donc le choix parmi plusieurs guides pour chacune des visites thématiques !"

À partir du 8 octobre 2019, à Rouen et alentours. 7 conférences 30 €, programme complet 75€, 10 séances 45€. Programme sur monuments-rouennais.fr et inscriptions au 02 35 70 19 69 ou le jeudi 19 et vendredi 20 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18 heures à l'hôtel des sociétés savantes à Rouen.

