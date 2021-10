Bien qu'encore en exploitation, la carrière de sables et de graviers de Berville-sur-Seine est également une réserve présentant un grand intérêt floristique et faunistique. On y trouve notamment 11 espèces d'intérêt patrimonial dont des espèces très rares en Haute-Normandie.

Une animation est proposée samedi 27 avril, à 14h, pour découvrir cette diversité naturelle. Rendez-vous est donné sur D64, route du bac, proche des étangs. Tarif: 4€.