Transat Café L'Or. Près de 5 000 places de train supplémentaires direction Le Havre

Plus de 600 000 visiteurs sont attendus au Havre, du vendredi 17 au dimanche 26 octobre, à l'occasion de la Transat Café L'Or (ex-Transat Jacques Vabre). Pour rejoindre le village festif implanté autour du bassin Paul Vatine, les visiteurs sont incités à opter pour les transports doux ou les transports en commun.

Plus de places dans les trains

En partenariat avec la Région Normandie, SNCF Voyageurs annonce doubler les rames de trains pour les deux week-ends de l'événement, samedi 18 et dimanche 19 octobre et samedi 25 et dimanche 26 octobre, soit 4 820 places supplémentaires. Selon la collectivité, "une hausse de 11% des billets vendus avait été constatée sur les trains Paris-Rouen" en 2023, lors de la dernière édition, soit 2 476 billets par rapport à 2024, sur la même période.

Par ailleurs, des tarifs avantageux sont mis en place à l'année pour des trajets depuis Paris, notamment pour les familles, les touristes pour les jeunes.

Des départs plus tardifs vers Caen, Caudebec et Fécamp

Côté cars Nomad, des retours plus tardifs seront proposés depuis Le Havre sur les lignes 122 (Le Havre / Caen), 506 (Le Havre / Caudebec-en-Caux) et 509 (Le Havre / Fécamp) les jours suivants :

- un service supplémentaire à 22h30 vendredi 17, samedi 18, dimanche 19, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 octobre

- un service supplémentaire à 20h30 lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 octobre

Jeudi 23 octobre, pour inciter notamment les étudiants à se rendre à la Transat, un forfait "Pass Malin" sera mis en place sur les lignes Nomad Car 122 (Caen – Le Havre), 506 (Caudebec en Caux – Le Havre), 508 et 509 (Fécamp – Le Havre), pour voyager en illimité à prix avantageux : 3€ pour une personne, 10€ pour un groupe de 5 personnes maximum.