Télévision. Cette Manchoise pense être spectatrice… et finit sur la scène de "La France a un incroyable talent"

A 25 ans, Jade Parey, originaire de la région de Coutances, n'imaginait pas que sa voix la mènerait jusqu'aux projecteurs de La France a un incroyable talent. Repérée par l'émission, elle passe un premier casting durant l'été… mais sans être retenue. Fin de l'histoire ? Loin de là.

Candidate malgré elle

Car dans l'ombre, son compagnon est mis dans la confidence par la production : en réalité, Jade fait bien partie des candidats… mais elle n'est pas au courant ! Le jour J, elle pense simplement assister à l'émission comme spectatrice. Et puis, tout bascule.

Devant plus de 300 personnes, sous les yeux d'Hélène Ségara, Marianne James et du reste du jury, Jade va vivre un moment qu'elle n'est pas près d'oublier. La suite ? Vous la découvrirez ce mardi 14 octobre, sur M6, à partir de 21 h 10.

Jayde à retrouver ce mardi 14 octobre à la télé sur M6. - Thierry Valoi