Télévision. Cette Manchoise pense être spectatrice… et finit sur la scène de "La France a un incroyable talent"

Société. La chanteuse coutançaise Jade Parey pensait assister à l'émission "La France a un incroyable talent" comme simple spectatrice. En réalité, elle faisait partie des candidates sélectionnées à son insu. Une surprise orchestrée par la production avec la complicité de son compagnon.

Publié le 14/10/2025 à 10h06 - Par Thierry Valoi
Jayde candidate "surprise" de "La France à un incroyable talent". - Julien THEUIL / M6

A 25 ans, Jade Parey, originaire de la région de Coutances, n'imaginait pas que sa voix la mènerait jusqu'aux projecteurs de La France a un incroyable talent. Repérée par l'émission, elle passe un premier casting durant l'été… mais sans être retenue. Fin de l'histoire ? Loin de là.

Candidate malgré elle

Car dans l'ombre, son compagnon est mis dans la confidence par la production : en réalité, Jade fait bien partie des candidats… mais elle n'est pas au courant ! Le jour J, elle pense simplement assister à l'émission comme spectatrice. Et puis, tout bascule.

Jade Parey

Devant plus de 300 personnes, sous les yeux d'Hélène Ségara, Marianne James et du reste du jury, Jade va vivre un moment qu'elle n'est pas près d'oublier. La suite ? Vous la découvrirez ce mardi 14 octobre, sur M6, à partir de 21 h 10.

Jayde à retrouver ce mardi 14 octobre à la télé sur M6.Jayde à retrouver ce mardi 14 octobre à la télé sur M6. - Thierry Valoi

Galerie photos
Jayde à retrouver ce mardi 14 octobre à la télé sur M6. - Thierry Valoi




