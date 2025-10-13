Saint-Lô. Le chantier de reconstruction des écuries du haras débute enfin

C'est un moment très attendu à Saint-Lô : le chantier de reconstruction des écuries du haras national démarre. Six ans après le terrible incendie qui, dans la nuit du 11 au 12 juillet 2019, avait ravagé une partie des bâtiments historiques, les travaux peuvent débuter.

Après de longues années d'attente, marquées notamment par la crise du Covid-19 qui avait gelé tout projet, les écuries s'apprêtent à renaître de leurs cendres.

Charpentes, bâtiments et boxes seront reconstruits dans le respect du patrimoine exceptionnel du site, emblème de la tradition équestre normande.

Yann Adam, responsable du pôle hippique de Saint-Lô :

Les travaux devraient s'étendre jusqu'en décembre 2026, pour redonner au haras toute sa splendeur.

Pendant toute la durée du chantier, les activités du haras se poursuivent et le site reste ouvert au public.

Les écuries ravagées par l'incendie de l'été 2019.