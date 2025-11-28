En ce moment Allons voir FEU! CHATTERTON
Seine-Maritime. Un incendie se déclare dans leur garage et se propage aux combles : une famille doit être relogée

Sécurité. Les pompiers sont intervenus jeudi 27 novembre pour un feu de garage à Saint-Vigor-d'Ymonville. Les flammes se sont propagées à la toiture de l'habitation. Un couple et son enfant doivent être relogés.

Publié le 28/11/2025 à 08h42, mis à jour le 28/11/2025 à 08h44 - Par Gilles Anthoine
Un incendie a détruit un garage et partiellement une maison à Saint-Vigor-d'Ymonville. Une famille a dû être relogée. - Anaëlle Dessole - Illustration

Un incendie s'est déclaré jeudi 27 novembre vers 18h, chemin des Hêtres à Saint-Vigor-d'Ymonville (Seine-Maritime). Le feu a pris dans un garage attenant à un pavillon. Les flammes se sont propagées aux combles de l'habitation. Les pompiers sont venus à bout du sinistre à l'aide d'une lance à incendie.

La famille devra être relogée par la mairie

A l'intérieur de la maison se trouvait une famille, un couple et son enfant. La femme de 25 ans, l'homme de 30 ans et l'enfant de 3 ans ont été évacués avant l'arrivée des secours. Ils ne sont pas blessés. Les dégâts sont importants et la famille devra être relogée par la mairie.

L'intervention a mobilisé seize sapeurs-pompiers et quatre engins.

