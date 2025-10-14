Caen. Fuite d'un détenu à l'Etablissement public de santé mentale : la CGT alerte sur le manque de moyens

Un détenu de 23 ans, hospitalisé à l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de Caen, est en fuite depuis mercredi 8 octobre. Condamné pour vol et viol, il est toujours activement recherché par les forces de l'ordre.

Le jeune homme avait été admis à l'EPSM pour une prise en charge psychiatrique. Il s'est échappé en brisant la vitre de sa cellule d'isolement, où il se trouvait conformément au protocole. La CGT de l'établissement précise que sa fuite n'a pu être empêchée faute d'un personnel suffisant.

"L'EPSM n'est pas une prison"

Le syndicat rappelle que l'établissement n'a pas vocation à assurer une mission de surveillance : "L'EPSM n'est pas une prison, et les soignants ne sont pas des gardiens", souligne la CGT dans un communiqué. Contrairement au CHU, où la présence des forces de l'ordre est prévue lors d'une hospitalisation pour un problème somatique, le syndicat souligne qu'aucune surveillance policière n'est possible dans le cadre thérapeutique d'un hôpital psychiatrique.

Depuis plusieurs années, la CGT de l'EPSM réclame une réunion entre l'Agence régionale de santé, la préfecture, l'administration pénitentiaire et la direction de l'établissement. Objectif : mieux encadrer la prise en charge des personnes détenues nécessitant des soins psychiatriques. Le syndicat appelle à ouvrir sans délai cette concertation afin de garantir, selon ses termes, une prise en charge "adaptée, sécurisée et humaine".