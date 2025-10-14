En ce moment Ordinary Alex WARREN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Caen. Fuite d'un détenu à l'Etablissement public de santé mentale : la CGT alerte sur le manque de moyens

Sécurité. Mercredi 8 octobre, un détenu pris en charge à l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de Caen s'est enfui de sa cellule d'isolement. Il est toujours activement recherché par les forces de l'ordre.

Publié le 14/10/2025 à 10h06 - Par Elvire Alix
Caen. Fuite d'un détenu à l'Etablissement public de santé mentale : la CGT alerte sur le manque de moyens
Le détenu s'est enfui en brisant la vitre de la cellule d'isolement de l'EPSM, où il était pris en charge.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un détenu de 23 ans, hospitalisé à l'Etablissement public de santé mentale (EPSM) de Caen, est en fuite depuis mercredi 8 octobre. Condamné pour vol et viol, il est toujours activement recherché par les forces de l'ordre.

Le jeune homme avait été admis à l'EPSM pour une prise en charge psychiatrique. Il s'est échappé en brisant la vitre de sa cellule d'isolement, où il se trouvait conformément au protocole. La CGT de l'établissement précise que sa fuite n'a pu être empêchée faute d'un personnel suffisant.

"L'EPSM n'est pas une prison"

Le syndicat rappelle que l'établissement n'a pas vocation à assurer une mission de surveillance : "L'EPSM n'est pas une prison, et les soignants ne sont pas des gardiens", souligne la CGT dans un communiqué. Contrairement au CHU, où la présence des forces de l'ordre est prévue lors d'une hospitalisation pour un problème somatique, le syndicat souligne qu'aucune surveillance policière n'est possible dans le cadre thérapeutique d'un hôpital psychiatrique.

Depuis plusieurs années, la CGT de l'EPSM réclame une réunion entre l'Agence régionale de santé, la préfecture, l'administration pénitentiaire et la direction de l'établissement. Objectif : mieux encadrer la prise en charge des personnes détenues nécessitant des soins psychiatriques. Le syndicat appelle à ouvrir sans délai cette concertation afin de garantir, selon ses termes, une prise en charge "adaptée, sécurisée et humaine".

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Automobile
BMW 325i E36
BMW 325i E36 Veyrier-du-Lac (74290) 10 000€ Découvrir
RENAULT 5 GT TURBO
RENAULT 5 GT TURBO Talloires-Montmin (74290) 18 000€ Découvrir
PORSCHE CAYENNE V6i
PORSCHE CAYENNE V6i Annecy (74000) 6 500€ Découvrir
VW GOLF PLUS CARAT
VW GOLF PLUS CARAT Lathuile (74210) 6 000€ Découvrir
Bonnes affaires
Scie à bûches
Scie à bûches Bouix (21330) 350€ Découvrir
Echelle 3 plants
Echelle 3 plants Bouix (21330) 1 200€ Découvrir
Fauteuil en rotin
Fauteuil en rotin Carcagny (14740) 50€ Découvrir
Napoléon assis sur une chaise.
Napoléon assis sur une chaise. Wattrelos (59150) 40€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Caen. Fuite d'un détenu à l'Etablissement public de santé mentale : la CGT alerte sur le manque de moyens
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple