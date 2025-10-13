En ce moment Beautiful Colors ONEREPUBLIC
Voile. Un nouveau rôle pour le Normand Charlie Dalin dans l'équipe Macif

Sport. Contraint de mettre sa carrière sportive en pause en raison d'un cancer, le Havrais Charlie Dalin devient conseiller architecte naval et consultant performance pour son sponsor historique, Macif. C'est Sam Goodchild qui prendra la barre du prochain Imoca Macif, prévu pour 2027.

Publié le 13/10/2025 à 17h59 - Par Célia Caradec
La Macif confie à Charlie Dalin un rôle de consultant. - Maxime Horlaville - Disobey

Macif n'abandonne pas Charlie Dalin. Alors que le skipper, originaire du Havre, a annoncé être atteint d'un cancer, son sponsor historique l'intègre dans son nouveau projet, avec "un rôle pivot" annonce la Macif, lundi 13 octobre.

Le vainqueur du dernier Vendée Globe ayant mis sa carrière sportive entre parenthèses, il sera désormais conseiller architecte naval et consultant performance, pour le programme Macif 2027-2030. C'est le Britannique Sam Goodchild, qui l'a remplacé sur les courses de la saison 2025, qui devient le skipper principal du futur Imoca Macif. Car le sponsor annonce aussi qu'un tout nouveau bateau de course sera mis à l'eau au printemps 2027, dans la perspective du Vendée Globe 2028.

"Je vais vivre différemment le prochain Vendée Globe"

"Je vais vivre différemment le prochain Vendée Globe, mais finalement, que ce soit à terre ou en mer, je sais que je le vivrai tout aussi intensément et que je ferai tout pour porter ce projet le plus haut possible avec Sam et l'ensemble des équipes", assure Charlie Dalin, par ailleurs diplômé en architecture navale.

Le futur Imoca sera construit en Bretagne chez CDK Technologies, à Port-la-Forêt. Le projet architectural est confié à Guillaume Verdier, qui avait déjà conçu le navire sur lequel Charlie Dalin a battu le record du tour du monde à la voile en solitaire, en 64 jours.

Après avoir bouclé la Transat Café L'Or entre Le Havre et la Martinique avec Loïs Berrehar, c'est avec Charlotte Yven, deuxième de la dernière Solitaire du Figaro, que sera associé Sam Goodchild la saison prochaine.

