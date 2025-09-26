En ce moment Lola (feat Hoshi et Nicola Sirkis) SUPERBUS
Voile. La Transat Café L'Or, c'est dans un mois au départ du Havre : l'édition 2025 en chiffres

Sport. La Transat Café L'Or s'élancera dimanche 26 octobre du Havre, direction la Martinique. Cette 17e édition comptera 144 skippers, en duo, dont dix-huit femmes et une quinzaine de Normands.

Publié le 26/09/2025 à 09h30 - Par Célia Caradec
Voile. La Transat Café L'Or, c'est dans un mois au départ du Havre : l'édition 2025 en chiffres
Comme en 2023, les Class 40 seront les plus nombreux de la flotte avec quarante bateaux au départ. - Célia Caradec

Elle succède à la Transat Jacques Vabre, qui part du Havre depuis 1995. En 2025, la Transat Café l'Or change de nom, mais pas de concept : une course au large transatlantique en double, au départ du Havre, avec quatre catégories de bateaux (quatre Ultim, dix Ocean Fifty, dix-huit Imoca et quarante Class 40), et donc quatre parcours différents et quatre duos vainqueurs. Le départ est prévu dans un mois tout pile, dimanche 26 octobre. Pour la troisième fois, Fort de France, en Martinique, sera le port d'arrivée.

Une quinzaine de Normands

Côté bateaux, ils seront un peu moins nombreux au départ qu'en 2023, une édition qui précédait le Vendée Globe. Mi-septembre, les organisateurs annonçaient la venue de 72 bateaux, soit 144 skippers, de quatorze nationalités différentes. Une quinzaine de Normands seront sur la ligne de départ, dont les professionnels havrais Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau, Thimoté Polet en duo avec le Cherbourgeois Pierrick Letouzé ou Sophie Faguet qui navigue avec le Manchois Nicolas Jossier, mais aussi le duo amateur formé par les frangins Courbon, Renaud et Gilles.

Cinquante "bizuths" s'élanceront pour la première fois sur cette épreuve, comme l'ultra-traileur Mathieu Blanchard, ex-candidat de "Koh Lanta", le P.-D.G. des cafés Belco, Alexandre Bellangé, coskippeur de Louis Mayaud ou la Havraise Marion Engelhard en duo avec Théa Khelif.

10% de femmes

La flotte continue de se féminiser et franchit pour la première fois la barre symbolique des 10% de femmes. Elles seront 18 au départ, dont cinq équipages entièrement féminins. Parmi elles, la benjamine du dernier Vendée Globe, Violette Dorange, qui sera coskippeuse de Samantha Davies sur cette Transat, sur l'Imoca Initiatives Cœur. Si le Havrais Charlie Dalin a renoncé pour raisons de santé, d'autres marins qui ont brillé sur l'Everest des mers seront bien là, à commencer par Yoann Richomme, arrivé deuxième du tour du monde.

Le village de la Transat ouvrira vendredi 17 octobre, autour du bassin Paul Vatine. Un feu d'artifice est prévu la veille du départ, le samedi 25 octobre.

Les départs seront donnés un peu plus tard que d'habitude, entre 14h et 14h45, dimanche 26 octobre, au large du Havre. Premières arrivées prévues à partir du jeudi 6 novembre.

