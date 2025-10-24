Transat Café L'Or. "Je vais pleurer, c'est sûr !" : la team Weeecycling entre impatience et émotion avant le départ du Havre

Ils ont en commun la passion de la mer et de voguer sur l'eau, le plus vite possible. Nicolas Lemarchand et Matthieu Derenne forment l'équipage du Class 40 Weeecycling, sur la Transat Café L'Or 2025. Le premier, Havrais d'adoption, a déjà pris le large en 2021. Le second vivra sa toute première course transatlantique.

Poissons volants et alizés

"Je suis impatient de vivre cette traversée, de découvrir le long cours sur un voilier, de découvrir les alizés, les couchers de soleil, les poissons volants, bref, de vivre l'aventure !", sourit ce Malouin de 50 ans, commandant du car-ferry Dieppe-Newhaven dans la vie de tous les jours.

Les deux hommes sont amis et ont pris en main, il y a un an et demi, le bateau avec lequel Yoann Richomme (2e du Vendée Globe 2024) a remporté la Route du Rhum en 2018. S'en sont suivis plusieurs mois d'entretien et de préparation pour être fin prêts, avec un bateau performant.

Les deux hommes espèrent bien figurer parmi les amateurs qui prennent le départ. - Célia Caradec

"Quand on s'est amarrés au village de la Transat, c'était déjà un premier aboutissement, souligne Nicolas Lemarchand, assureur maritime âgé de 48 ans, on a créé tout un collectif autour de nous, une bande de copains où chacun amène son savoir-faire. Ça demande beaucoup d'engagement, mais c'est sympa."

Des émotions au départ

Dans une flotte composée de pas moins de quarante-deux Class 40, le duo vise le milieu de classement, et pourquoi pas la première place en amateur. "C'est un vrai plaisir de chercher les meilleurs réglages possibles, de sentir le bateau à 100%, 110%, 115% de son potentiel de vitesse", s'emballe Matthieu Derenne.

Les deux amis s'attendent déjà à vivre un moment fort, dimanche 26 octobre. "Je vais pleurer, c'est sûr, annonce Nicolas Lemarchand, parce que c'est l'aboutissement d'un an et demi de travail, de concessions… On laisse nos enfants à terre. Ça va être un combo d'excitation, d'appréhension, d'émotions et d'envie de partir !"