Transat Jacques Vabre. Thimoté Polet et Nicolas Lemarchand : "Aller au bout et battre les copains"

L'un est âgé de 20 ans, l'autre en a 44. Mais Thimoté Polet et Nicolas Lemarchand ont pour point commun d'être tous les deux des "bizuths" sur la Transat Jacques Vabre. "Je ne l'aurais sans doute pas faite si Nicolas ne m'avait pas appelé", imagine le plus jeune, qui voit dans cette première transatlantique une bonne occasion d'apprendre, notamment sur l'analyse de la météo.

"Nous sommes des outsiders"

Leur objectif ? "Aller jusqu'au bout, apprendre et battre les copains d'à côté", résume Thimoté Polet, sacré il y a quelques mois champion d'Europe U23 de match racing. Une connaissance de la régate en baie qui sera utile, alliée à la connaissance technique de Nicolas Lemarchand. "Nous sommes des outsiders, estime ce dernier. Mais sur la Fastnet Race, la 40' Malouine, on était là, on a marqué les esprits." Sur son navire construit il y a dix ans, le duo ambitionne bien sûr aussi de "prendre du plaisir et faire partager au maximum l'aventure" avec ceux qui le soutiennent. Nul doute que leurs clubs respectifs, le SNPH et la SRH, suivront de près leur performance.