Transat Café L'Or. Trois skippers du Calvados dans le top 10 de la 2e étape

Sport. Le duo formé par Pierre-Louis Attwell et Maxime Bensa, ainsi que le Caennais Fabien Delahaye, ont franchi la ligne d'arrivée de la Transat Café L'Or, mardi 18 novembre, en Martinique.

Publié le 18/11/2025 à 18h25 - Par Célia Caradec
Transat Café L'Or. Trois skippers du Calvados dans le top 10 de la 2e étape
Les Calvadosiens de Vogue avec un Crohn sont arrivés en Martinique. - Jean-Louis Carli - Alea

Après la victoire - qui ne s'est jouée qu'à 7 minutes ! - des Havrais Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau la veille, les arrivées s'enchaînent, mardi 18 novembre, sur la Transat Café L'Or. Trois autres marins normands, originaires du Calvados, terminent dans le top 10 de la deuxième étape de la course, entre La Corogne et la Martinique.

Vogue avec un Crohn 5e

Le Class 40 Vogue avec un Crohn, sur lequel naviguent le Honfleurais Pierre-Louis Attwell et le Deauvillais Maxime Bensa, a franchi la ligne peu après 16h30 (heure de métropole), après 20 jours, 1h48 et 53 secondes de course cumulés. Le duo originaire de la côte fleurie termine donc la deuxième étape en 5e position, après avoir fini 14e de la première, entre Le Havre, ville de départ de la Transat, et La Corogne, en Espagne, où les Class 40 ont été contraints de s'abriter pour laisser passer une tempête.

Maxime Bensa (à gauche) et Pierre-Louis Attwell terminent 5e de cette deuxième étape.Maxime Bensa (à gauche) et Pierre-Louis Attwell terminent 5e de cette deuxième étape. - Jean-Louis Carli - Alea

A travers ses couleurs, le duo met en avant les patients atteints de la maladie de Crohn, une maladie chronique de l'intestin dont est lui-même atteint le skipper Pierre-Louis Attwell.

Legallais 8e

Egalement dans le top 10 de cette deuxième étape, le Caennais Fabien Delahaye, qui navigue sur un bateau aux couleurs d'une entreprise normande, Legallais, avec le Nantais Pierre Leboucher. Ce duo a franchi la ligne peu après 17h, en 8e position, après avoir navigué au total 19 jours, 23h41 et 12 secondes. Ils avaient terminé 5e de la première étape.

Après près de 20 jours de course, Fabien Delahaye et son coskipper sont accueillis avec des fruits frais.Après près de 20 jours de course, Fabien Delahaye et son coskipper sont accueillis avec des fruits frais. - Jean-Louis Carli - Alea

Le classement général provisoire sera connu prochainement, à la faveur des dernières arrivées.

Les prochains bateaux normands à toucher les côtes de la Martinique devraient être le Class 40 Zeiss, skippé par le Havrais Thimoté Polet et le Cherbourgeois Pierrick Letouzé, et le Class 40 Défi Solidaire, des Manchois Nicolas Jossier et Sophie Faguet.

Pour suivre la progression des navires, rendez-vous sur la cartographie de la course.

Galerie photos
Après près de 20 jours de course, Fabien Delahaye et son coskipper sont accueillis avec des fruits frais. - Jean-Louis Carli - Alea Maxime Bensa (à gauche) et Pierre-Louis Attwell terminent 5e de cette deuxième étape. - Jean-Louis Carli - Alea

