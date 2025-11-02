En ce moment DESTIN CELINE DION
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Transat Café L'Or. Le parcours des Ultim réduit, des Normands en tête en Class40

Sport. Une semaine après le départ au Havre de la Transat Café L'Or, les maxi-trimarans Ultim voient leur parcours réduit, dimanche 2 novembre, pour assurer une arrivée groupée des quatre catégories de bateaux en Martinique.

Publié le 02/11/2025 à 11h29 - Par Célia Caradec
Transat Café L'Or. Le parcours des Ultim réduit, des Normands en tête en Class40
Les Manchois Nicolas Jossier et Sophie Faguet ont pris la tête de la flotte des Class40, dimanche 2 novembre, dans la matinée.  - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Quatre parcours, quatre catégories de bateaux et quatre duos vainqueurs à l'arrivée, en Martinique : c'est l'ADN de la Transat Café L'Or, qui s'est élancée du Havre, dimanche 26 octobre. Une semaine après, la course se poursuit et les Ultim, les plus grands navires en compétition, ont appris ce dimanche 2 novembre que leur parcours allait être réduit. Il s'agit, pour la direction de course, "de respecter des arrivées groupées à Fort-de-France", est-il précisé dans un communiqué.

Les Ultim ralentis dans le Pot au noir

Fortement ralentie au passage du Pot-au-noir, la zone de convergence intertropicale réputée pour ses vents très instables, la flotte d'Ultim progresse lentement, à environ 15 nœuds (30km/h) depuis le début de nuit. Exit l'île de l'Ascension, "les confettis que forment San Pedro et San Paolo, en bordure de l'Equateur géographique, seront la dernière marque du parcours, à laisser maintenant à tribord", précise la direction de course. Les maxi-trimarans devraient arriver jeudi 6 novembre à Fort-de-France. Tom Laperche et Franck Cammas (quadruple vainqueur de la Transat !) font la course en tête, selon le classement de 10h.

Option payante pour Jossier et Faguet

La flotte des Class40, qui avait été contrainte de faire une étape à La Corogne, en Espagne, est repartie samedi 1er novembre, à 13h, pour une 2e étape qui va la mener tout droit jusqu'en Martinique. Ce dimanche matin, c'est un duo originaire de Normandie qui fait la course en tête, au classement de 9h : Nicolas Jossier et Sophie Faguet, qui naviguent sur Défi Solidaire avec Ellye et L'Arche. Contrairement aux favoris, notamment aux Havrais de Seafrigo-Sogestran, passés plus au nord, les Manchois ont opté pour une route plus proche des côtes, qui leur a donné l'avantage. "C'est une option assez heureuse. Je ne pensais pas que les bateaux qui sont passés au nord du rail du Cap Finisterre prendraient autant de retard, commente Nicolas Jossier lors de la vacation de 9h. Mais ce n'est qu'une sortie du territoire qui n'augure de rien pour la suite." C'est surtout en fin de journée que les marins devront faire un choix capital entre une route nord et une route sud, pour rallier les Antilles en tête.

Du côté des Imoca, c'est le Charal de Jérémie Beyou et Morgan Lagravière qui file en tête. L'Imoca du Manchois Louis Duc est 12e, celui du Cauchois Manuel Cousin 14e.

Enfin, en Ocean Fifty, où il n'y a plus que sept bateaux sur dix en course, ce sont Emmanuel Le Roch et Basile Bourgnon, sur Edenred, qui sont en tête.

La cartographie est mise à jour toutes les heures ici.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
viager en Ardèche
viager en Ardèche Villevocance (07690) 60 000€ Découvrir
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Automobile
Roues hiver 245/45/18
Roues hiver 245/45/18 Augerans (39380) 250€ Découvrir
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois Supra bûches de 50cm
Poêle à bois Supra bûches de 50cm Villeneuve-sur-Lot (47300) 200€ Découvrir
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Transat Café L'Or. Le parcours des Ultim réduit, des Normands en tête en Class40
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple