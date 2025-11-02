Transat Café L'Or. Le parcours des Ultim réduit, des Normands en tête en Class40

Quatre parcours, quatre catégories de bateaux et quatre duos vainqueurs à l'arrivée, en Martinique : c'est l'ADN de la Transat Café L'Or, qui s'est élancée du Havre, dimanche 26 octobre. Une semaine après, la course se poursuit et les Ultim, les plus grands navires en compétition, ont appris ce dimanche 2 novembre que leur parcours allait être réduit. Il s'agit, pour la direction de course, "de respecter des arrivées groupées à Fort-de-France", est-il précisé dans un communiqué.

Les Ultim ralentis dans le Pot au noir

Fortement ralentie au passage du Pot-au-noir, la zone de convergence intertropicale réputée pour ses vents très instables, la flotte d'Ultim progresse lentement, à environ 15 nœuds (30km/h) depuis le début de nuit. Exit l'île de l'Ascension, "les confettis que forment San Pedro et San Paolo, en bordure de l'Equateur géographique, seront la dernière marque du parcours, à laisser maintenant à tribord", précise la direction de course. Les maxi-trimarans devraient arriver jeudi 6 novembre à Fort-de-France. Tom Laperche et Franck Cammas (quadruple vainqueur de la Transat !) font la course en tête, selon le classement de 10h.

Option payante pour Jossier et Faguet

La flotte des Class40, qui avait été contrainte de faire une étape à La Corogne, en Espagne, est repartie samedi 1er novembre, à 13h, pour une 2e étape qui va la mener tout droit jusqu'en Martinique. Ce dimanche matin, c'est un duo originaire de Normandie qui fait la course en tête, au classement de 9h : Nicolas Jossier et Sophie Faguet, qui naviguent sur Défi Solidaire avec Ellye et L'Arche. Contrairement aux favoris, notamment aux Havrais de Seafrigo-Sogestran, passés plus au nord, les Manchois ont opté pour une route plus proche des côtes, qui leur a donné l'avantage. "C'est une option assez heureuse. Je ne pensais pas que les bateaux qui sont passés au nord du rail du Cap Finisterre prendraient autant de retard, commente Nicolas Jossier lors de la vacation de 9h. Mais ce n'est qu'une sortie du territoire qui n'augure de rien pour la suite." C'est surtout en fin de journée que les marins devront faire un choix capital entre une route nord et une route sud, pour rallier les Antilles en tête.

Du côté des Imoca, c'est le Charal de Jérémie Beyou et Morgan Lagravière qui file en tête. L'Imoca du Manchois Louis Duc est 12e, celui du Cauchois Manuel Cousin 14e.

Enfin, en Ocean Fifty, où il n'y a plus que sept bateaux sur dix en course, ce sont Emmanuel Le Roch et Basile Bourgnon, sur Edenred, qui sont en tête.

La cartographie est mise à jour toutes les heures ici.