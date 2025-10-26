[Live] Transat Café L'Or : suivez le grand départ en direct du Havre !

Ce dimanche 26 octobre, 128 skippers et 64 bateaux de la Transat Café L'Or quittent Le Havre, direction la Martinique, pour la 17e édition de la célèbre course. Suivez le grand départ en direct avec nous !
Nuit d'enfer pour les Ocean Fifty.
En raison des conditons météo attendues au large des côtes bretonnes la nuit prochaine, la classe des Ocean Fifty, trimarans de 50 pieds très instables, a demandé un départ anticipé, dès samedi 25 octobre, à 16h30.
Dans la nuit, trois équipages ont chaviré. Les duos de marins ont à chaque fois pu être hellitreuillés. Un quatrième bateau se déroute vers la Bretagne, en raison d'une casse de grand-voile. Plus d'infos ici.
Les horaires de départ aux pontons, classe par classe.
Class 40 (quai des Antilles) : un appareillage toutes les minutes, entre 10h et 10h41 (depuis le quai des Antilles), en commençant par le navire le plus proche du ponton d'honneur (Bleu Blanc Planète Location)
Ultim (bassin de l'Eure) : un appareillage toutes les 3 minutes, entre 11h et 11h09 (d'abord Banque Populaire, puis Sodebo, puis SVR Lazartigue et enfin Actual)
Imoca (quai de la Réunion) : un appareillage toutes les minutes, entre 11h15 et 11h32, d'ouest en est (11TH Hour Racing sera le premier à quitter le ponton, Charal le dernier)
Une quinzaine de Normands au départ.
La région est bien représentée pour cette 17e édition de la Transat Café L'Or. Une quinzaine de Normands prennent le départ, dont les professionnels havrais Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau, Thimoté Polet en duo avec le Cherbourgeois Pierrick Letouzé ou Sophie Faguet qui navigue avec le Manchois Nicolas Jossier, mais aussi le duo amateur formé par les frangins Courbon, Renaud et Gilles.
Certains équipages ont profité de leur proximité géographique pour s'entraîner ensemble.
La Transat Café L'Or en chiffres.
C'est l'heure du grand départ ! Ce matin, 128 skippers et 64 bateaux de la Transat Café L'Or quittent Le Havre et prennent le large, direction la Martinique. Les 10 Ocean Fifty ont déjà pris la mer samedi. Suivez le départ du gros de la flotte de cette 17e édition avec nous.
