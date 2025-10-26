En ce moment The Fate of Ophelia Taylor SWIFT
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

[Live] Transat Café L'Or : suivez le grand départ en direct du Havre !

Ce dimanche 26 octobre, 128 skippers et 64 bateaux de la Transat Café L'Or quittent Le Havre, direction la Martinique, pour la 17e édition de la célèbre course. Suivez le grand départ en direct avec nous !

Le 26 Octobre 2025 à 09:32

Réagissez au live

Envoyer
En direct
Rafraichir le live Actualiser
10h00

Nuit d'enfer pour les Ocean Fifty.

En raison des conditons météo attendues au large des côtes bretonnes la nuit prochaine, la classe des Ocean Fifty, trimarans de 50 pieds très instables, a demandé un départ anticipé, dès samedi 25 octobre, à 16h30.

Dans la nuit, trois équipages ont chaviré. Les duos de marins ont à chaque fois pu être hellitreuillés. Un quatrième bateau se déroute vers la Bretagne, en raison d'une casse de grand-voile. Plus d'infos ici.

09h57

Les horaires de départ aux pontons, classe par classe.

Class 40 (quai des Antilles) : un appareillage toutes les minutes, entre 10h et 10h41 (depuis le quai des Antilles), en commençant par le navire le plus proche du ponton d'honneur (Bleu Blanc Planète Location) 


Ultim (bassin de l'Eure) : un appareillage toutes les 3 minutes, entre 11h et 11h09 (d'abord Banque Populaire, puis Sodebo, puis SVR Lazartigue et enfin Actual)


Imoca (quai de la Réunion) : un appareillage toutes les minutes, entre 11h15 et 11h32, d'ouest en est (11TH Hour Racing sera le premier à quitter le ponton, Charal le dernier)

09h50

Une quinzaine de Normands au départ. 

La région est bien représentée pour cette 17e édition de la Transat Café L'Or. Une quinzaine de Normands prennent le départ, dont les professionnels havrais Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau, Thimoté Polet en duo avec le Cherbourgeois Pierrick Letouzé ou Sophie Faguet qui navigue avec le Manchois Nicolas Jossier, mais aussi le duo amateur formé par les frangins Courbon, Renaud et Gilles.

Certains équipages ont profité de leur proximité géographique pour s'entraîner ensemble.

Le skipper du Havre Thimoté Polet fait équipe avec le Cherbourgeois Pierrick Letouzé. Le skipper du Havre Thimoté Polet fait équipe avec le Cherbourgeois Pierrick Letouzé.
09h42

La Transat Café L'Or en chiffres. 

  • 148. C'est le nombre de skippers qui prennent le départ de la célèbre course. Pour rappel, la Transat se fait en duo. 
  • 74. Le nombre de bateaux qui vont affronter les éléments jusqu'en Martinique. 
  • 50. Le nombre de bizuths au départ de la Transat, parmi lesquels l'ultra-traileur et ancien de Koh-Lanta Mathieu Blanchard.
  • 18. Le nombre de femmes qui participent, dont la nouvelle coqueluche du grand public, la jeune Violette Dorange, révélée lors du Vendée Globe.
09h34

Bonjour à tous et bienvenue sur ce live ! 

C'est l'heure du grand départ ! Ce matin, 128 skippers et 64 bateaux de la Transat Café L'Or quittent Le Havre et prennent le large, direction la Martinique. Les 10 Ocean Fifty ont déjà pris la mer samedi. Suivez le départ du gros de la flotte de cette 17e édition avec nous.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
[Live] Transat Café L'Or : suivez le grand départ en direct du Havre !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple