[Live] Transat Café L'Or : suivez le grand départ en direct du Havre !

Les horaires de départ aux pontons, classe par classe.

Class 40 (quai des Antilles) : un appareillage toutes les minutes, entre 10h et 10h41 (depuis le quai des Antilles), en commençant par le navire le plus proche du ponton d'honneur (Bleu Blanc Planète Location)



Ultim (bassin de l'Eure) : un appareillage toutes les 3 minutes, entre 11h et 11h09 (d'abord Banque Populaire, puis Sodebo, puis SVR Lazartigue et enfin Actual)



Imoca (quai de la Réunion) : un appareillage toutes les minutes, entre 11h15 et 11h32, d'ouest en est (11TH Hour Racing sera le premier à quitter le ponton, Charal le dernier)