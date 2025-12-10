En ce moment La Fille VERNIS ROUGE
Cherbourg. L'ancien hôpital de la Marine bientôt transformé en campus universitaire ?

Education. Les élus de l'Agglomération du Cotentin vont étudier un projet de rachat de l'ancien hôpital de la Marine à Cherbourg. L'objectif est de le transformer en campus universitaire avec plusieurs écoles.

Publié le 10/12/2025 à 16h28, mis à jour le 10/12/2025 à 19h40 - Par Julien Rojo
Christèle Castelein a présenté les sujets abordés lors du Conseil communautaire du 10 décembre. - Julien Rojo

Une nouvelle formation d'infirmiers pourrait s'installer à Cherbourg dans les prochaines années. Les élus de l'Agglomération du Cotentin se réunissent ce mercredi 10 décembre soir pour discuter de plusieurs projets, dont le rachat de l'espace René Lebas, situé dans l'ancien hôpital de la Marine à Cherbourg. Le bâtiment du XIXe siècle accueille des entreprises et des centres culturels. Il est actuellement détenu par le Département de la Manche, qui a confié sa gestion jusqu'en 2028 à une société d'économie mixte (SHEMA).

L'Agglomération du Cotentin souhaite racheter le site et le rénover pour en faire un grand campus universitaire. Coût de l'opération : 52 millions d'euros venant de la collectivité. La Région Normandie apporte 13 millions pour la construction des nouveaux locaux d'une école d'ingénieurs, l'ECAM. En attendant, les futurs élèves étudieront à partir de septembre 2026 dans des locaux provisoires. Les façades des résidences universitaires déjà présentes seront refaites. Le bâtiment A, proche de la route, sera entièrement refait pour accueillir d'autres résidences universitaires et d'autres formations. Les jardins seront en revanche préservés. Ce campus pourrait accueillir 5 000 étudiants d'ici 2031. "Il s'agit avant tout de répondre aux besoins des industriels qui ont besoin d'une main-d'œuvre qualifiée. L'objectif est de garder nos jeunes étudiants sur le territoire avec des études, des logements et une alternance. Le but est également de faire venir des jeunes d'autres territoires. L'essor du Cotentin passe aussi par notre site universitaire", estime la présidente de l'Agglomération Christèle Castelein.

Le projet prévoit la rénovation de plusieurs bâtiments de l'ancien hôpital de la Marine.Le projet prévoit la rénovation de plusieurs bâtiments de l'ancien hôpital de la Marine. - Julien Rojo

117 millions d'euros d'investissement sur le Cotentin

Les élus font aussi aborder d'autres sujets brûlants comme le budget. L'Agglomération estime des investissements à hauteur de 117 millions d'euros en 2026. Côté dépense, les élus sont fiers d'afficher "des dépenses de fonctionnement très réglementées". Une incertitude demeure autour de la dotation de l'Etat, le projet de loi de finance n'étant pas encore fixé à Paris. L'Agglomération dispose de 22 millions d'euros d'épargne. 88 autres dossiers de fonds de concours seront étudiés au cours de la séance. Les élus ont aussi augmenté l'installation de trois nouveaux fauteuils dentaires sur le Cotentin. Ces lieux sont mis à disposition des étudiants dentistes pour proposer une aide aux patients qui n'ont pas accès à des soins dentaires.

