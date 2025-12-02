Recyclage. Des bacs à biodéchets débarquent dans toutes les déchetteries du Cotentin

Comment réduire de moitié le nombre de déchets enfouis ? C'est le casse-tête que tentent de résoudre depuis 2019 les élus de l'Agglomération du Cotentin. Ils ont d'abord distribué 20 000 composteurs aux foyers disposant d'un jardin. Depuis juillet 2024, la collectivité a installé également des "abri-bacs" dans sept déchetteries du territoire (Gréville-Hague, Héauville, Les Pieux, Les Moitiers-d'Allonne, Portbail, Varouville et Anneville-en-Saire). Les habitants peuvent venir déposer gratuitement leurs restes de repas, comme les épluchures, mais aussi les déchets comme les carcasses de dinde ou les coquilles d'huître. Ces bacs sont vidés deux fois par semaine. Leur contenu est ensuite transformé en compost et revendu à des maraîchers bio du Cotentin. Cette expérimentation a payé : 30,5 tonnes de biodéchets ont été collectées en un an. "On a même du mal à suivre la demande des maraîchers", explique Bertrand Lefranc, maire adjoint de Cherbourg-en-Cotentin.

Bertrand Lefranc (au milieu), maire adjoint de Cherbourg-en-Cotentin, et Edouard Mabire (à droite), vice-président de l'Agglomération du Cotentin, espèrent réduire de moitié le nombre de déchets enfouis sur le territoire de la collectivité. - Julien Rojo

Un dispositif qui s'agrandit

Face à ce succès, des "abri-bacs" supplémentaires ont été installés depuis lundi 1er décembre dans les 15 déchetteries de l'agglomération du Cotentin. "C'est le sens de l'histoire", poursuit Edouard Mabire, vice-président de l'Agglomération du Cotentin en charge des déchets. L'expérience est amenée à s'agrandir encore plus dans les prochains mois. Des "abris-bacs" doivent être installés dans le centre-ville de Cherbourg, à Tourlaville et aux Pieux à partir d'avril 2026.