Damigny. Des étudiants organisent une bourse pour acheter des vélos à bas prix

Le campus universitaire d'Alençon-Damigny est implanté à quelques kilomètres du centre urbain d'Alençon. Il n'est pas loin, mais un peu trop pour raisonnablement y aller à pied. Y aller en voiture représente un coût souvent trop élevé pour des étudiants généralement désargentés. Il existe certes des bus, mais le vélo peut être une solution intéressante, d'autant qu'une piste cyclable sécurisée emprunte le Chemin des Planches, entre le site universitaire et l'agglomération. Déjà, quelques vélos électriques avaient été mis à la disposition des étudiants. Mais trois d'entre eux dans le cadre de leur formation BUT carrières sociales ont décidé d'aller plus loin : mercredi 21 février, ils vont organiser une bourse aux vélos d'occasion pour leurs collègues étudiants.

Pour cela, ils cherchent à collecter un maximum de bicyclettes, même en mauvais état, "ils pourront être remis en bon état", explique Maxime Pedrono, qui chapeaute cette organisation. Pour les réparer, les étudiants recherchent aussi des pièces de vélo et du matériel de réparation. Cette bourse sera aussi ouverte aux particuliers qui souhaiteraient venir vendre eux-mêmes leur vélo, "mais avec un prix maximum qui sera imposé. Le but est vraiment de permettre à un maximum d'étudiants d'en acheter un".

Pratique. Bourse aux vélos, mercredi 21 février. Contact : maxime.pedrono@etu.unicaen.fr.