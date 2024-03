Alençon. "On n'a pas forcément les moyens de s'en acheter un" : une bourse aux vélos à destination des étudiants

16h45. L'heure du déjeuner est passée depuis longtemps. Pourtant, des étudiants du pôle universitaire d'Alençon campus Damigny entrent dans le restaurant universitaire. C'est ici que se sont installés Lucyle Etangsale, Gaël Chevalier et Maxime Pedrono, étudiants en bachelor carrières sociales villes et territoires durables à l'IUT. Dans le cadre de leurs cours, ils ont organisé le temps d'un après-midi, mardi 12 mars, une bourse aux vélos à destination des étudiants.

"C'est vraiment bénéfique de venir à vélo"

Avec une quinzaine de vélos d'occasion à vendre entre 40 et 60€, l'objectif est de rendre ce moyen de transport accessible aux étudiants. "Quand on voit le prix que coûte un vélo, on n'a pas forcément les moyens de s'en acheter un", commence Maxime Pedrono.

Ses camarades et lui veulent également favoriser la pratique du vélo pour venir sur le site universitaire ou se déplacer en ville. "Quand on voit qu'on ne met que 15 minutes pour venir à l'université alors qu'en voiture on met le même temps et en bus on peut mettre 30 minutes, c'est vraiment bénéfique de venir à vélo. Tant pour la planète que pour notre porte-monnaie au niveau de l'essence", explique-t-il.

Les étudiants déjà équipés ont pu faire réparer ou réviser leur vélo gratuitement à l'atelier de réparation également installé.

Originaire de La Ferté-Bernard dans la Sarthe, Clément Odillard n'a pas pu ramener son vélo à Alençon. Avec un budget de 40€, il est venu dans l'optique d'en trouver un nouveau. "J'ai souvent tendance à prendre la voiture, le problème c'est que c'est quand même une petite ville, donc venir à vélo, c'est beaucoup plus plaisant et écologique", souligne-t-il. Clément est finalement reparti les mains vides. Le vélo qu'il avait vu était trop petit pour lui. Le deux-roues a tout de même trouvé preneur.

Une première réussie

A la fin de la journée, l'événement a totalisé une quarantaine de visiteurs pour 6 vélos vendus. L'opération est satisfaisante pour les trois étudiants. "Pour une première, c'est déjà très bien", se réjouit Maxime Pedrono. "Le plus dur est fait, il ne reste plus qu'à le remettre en place pour que cela prenne encore plus d'ampleur", conclut le jeune homme.

Les vélos restants seront vendus lors de la fête du vélo, le 18 mai, à toute personne qui veut s'en procurer un, au-delà des étudiants.

