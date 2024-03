Le Havre. Auchan ouvre ses rayons aux vêtements d'occasion du Grenier

Après les livres et les jeux vidéo, Auchan Mont Gaillard propose depuis une quinzaine de jours des textiles de seconde main. L'hypermarché, basé sur les hauteurs du Havre, consacre en effet un rayon à l'association Le Grenier, spécialisée dans la collecte, le tri et la revente des vêtements, mobiliers et objets d'occasion.

"Les deux structures sont voisines. Nous travaillions déjà de longue date sur le volet insertion, d'ailleurs trois anciens du Grenier travaillent ici en CDI", éclaire Maxime Vandommele, responsable commerce d'Auchan Mont Gaillard. Après avoir un temps travaillé avec une structure nationale, c'est désormais en local que le magasin s'approvisionne pour proposer ces vêtements d'occasion répartis sur neuf mètres de linéaire, derrière les caisses.

Des salariés du Grenier en stage

Pour le moment, le partenariat s'établit sur quatre saisons, soit un an, avec uniquement une gamme adulte femme. Le stock évoluera régulièrement, avec du renouvellement issu des autres points de vente du Grenier. "La grande distribution évolue avec les attentes des consommateurs, et aujourd'hui, la seconde main est une demande de nos clients. C'est plutôt bien parti puisque l'on approche des 2 000€ de chiffre d'affaires sur les quinze premiers jours", poursuit Maxime Vandommele.

Pour le moment seule une gamme adulte femme est proposée.

Si le magasin prend une petite commission sur chaque vente, pour Le Grenier, ce rayon est une nouvelle porte d'entrée. 7 000 à 10 000 clients parcourent chaque jour les allées d'Auchan. "Nous recrutons dix à quinze salariés par mois, en transition, bénéficiaires des minima sociaux. Ici, on gagne en visibilité", souligne Salomé Delmet, encadrante technique. Dans le cadre de ce partenariat avec Le Grenier, l'hypermarché accueille tous les quinze jours une personne du Grenier pour une période de mise en situation en milieu professionnel. "Elles sortent du cadre du Grenier, cela améliore l'employabilité, cela concrétise leur projet et permet d'ajouter une ligne sur le CV, c'est important."