Le Havre. La Ressourcerie du Grenier, lieu de revente de produits de seconde main, s'agrandit

De 300 à 900 m2, la Ressourcerie de l'association Le Grenier a triplé de volume. L'organisation a inauguré lundi 15 mai son nouveau bâtiment au 31 rue Denis-Cordonnier au Havre, en compagnie de ses salariés, du maire Édouard Philippe, du sous-préfet Gilles Quénéhervé, de la députée Agnès Carel et de plusieurs élus municipaux. L'association compte aujourd'hui 180 salariés en contrat d'insertion, qui collectent, trient et vendent des vêtements, des livres et du mobilier de seconde main.

L'agrandissement de la Ressourcerie, lancée en 2019, a ouvert la porte à une amélioration des conditions de travail pour les salariés, mais pas seulement. "Cela nous permet d'augmenter le type d'objets ou de vêtements proposés, explique Matthieu Lebaillif, président du Grenier. Par exemple, on ne vendait pas ou très peu de mobilier." En ce qui concerne l'insertion professionnelle, le leitmotiv de l'association, "cela permet aux salariés d'avoir des conditions de travail optimisées, poursuit-il. On est comme dans un vrai magasin, avec des objectifs qui sont les mêmes, donc ce sont des compétences supplémentaires que l'on donne à nos salariés accueillis, pour leur permettre un retour vers l'emploi."

Virginie Resse, encadrante technique de la Ressourcerie, le confirme : "En ayant plus de place, on a vraiment des rayons bien distincts les uns des autres. C'est un travail bien plus qualitatif qu'ils [les salariés, ndlr] peuvent exercer pour développer leurs compétences. C'est beaucoup plus grand, donc il y a deux fois plus de travail, on a plus de clients et on demande un qualitatif forcément poussé vers le haut, même si c'est de la deuxième main, pour que les clients puissent se repérer tout seuls dans le magasin."

Avant de mettre les produits en rayon, la collecte et le tri se font dans le local installé derrière la nouvelle Ressourcerie, investi depuis 2014. La vente se faisait auparavant aussi dans ce bâtiment. Désormais, "ce sont 300 m2 d'atelier" mis à l'unique disposition du tri et du stockage, hors travail administratif.