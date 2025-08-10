En ce moment Undressed SOMBR
Le Tréport. Un voilier avec quatre personnes et un chien à bord sombre au large la digue

Sécurité. Les secours en mer sont intervenus, samedi 9 août, pour un voilier qui s'est échoué au large du Tréport. A bord, il y avait quatre personnes et un chien.

Publié le 10/08/2025 à 17h30, mis à jour le 10/08/2025 à 17h35 - Par Thibault Lecoq
Le Tréport. Un voilier avec quatre personnes et un chien à bord sombre au large la digue
Un voilier s'est échoué au large du Tréport, samedi 9 août.

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a été appelé pour l'échouement d'un voilier, samedi 9 août en fin d'après-midi, au large du Tréport. Il y avait à bord quatre personnes et un chien. Le voilier s'est échoué lors de la marée descendante, avec un coefficient de marée de 90. Cela a compliqué les secours et le déséchouement.

Les passagers sains et saufs

"Le voilier signalait une avarie motrice l'ayant contraint à l'échouement à proximité de la plage du Tréport. La situation s'est rapidement dégradée en raison d'une mer défavorable, de vagues déstabilisant le bateau, et de l'impossibilité de reprendre la mer par ses propres moyens", détaille la préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord dans un compte rendu.

Un bateau léger et un véhicule des pompiers de Seine-Maritime ont été mobilisés depuis la terre, et la SNSM de Cayeux-sur-Mer dans la Somme a aussi été contactée. Les secours ont récupéré les passagers. Ils ont été emmenés à l'hôpital pour une suspicion d'hypothermie, mais leurs vies ne sont pas en danger.

L'emplacement de l'épave marqué

"En parallèle du sauvetage des personnes, la vedette SNS 209 "Président J.C. Fortini" de la station SNSM du Tréport a été engagée pour tenter de déséchouer et remorquer le voilier. Toutefois, peu après le début du remorquage, le voilier a été signalé en train de couler face à Mers-les-Bains. Le voilier a finalement sombré à faible distance de la digue", précise la préfecture maritime. La zone a été sécurisée et marquée.

