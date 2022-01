Le Tréport. Le funiculaire du Tréport

Le parking est aménagé en haut de la falaise. En arrivant, une vue panoramique du Tréport (Seine-Maritime) et de ses environs s'offre à vous. On distinguera le château d'Eu, l'église Saint-Jacques ou encore Mers-les-Bains. Pour rejoindre la ville? Rien de compliqué, il vous suffit d'appuyer sur le bouton "descendre" et la cabine bleue du funiculaire viendra à vous. Lors de la descente, vous traverserez un tunnel vestige du mur de l'Atlantique et admirerez les toits en ardoise du quartier des Cordiers.

Si vous restez dîner dans la ville, pas de panique! le funiculaire reste ouvert jusqu'à une heure moins le quart du matin. Avec en bonus pour la remontée, la vue des falaises encore éclairées.

Funiculaire gratuit de 7h45 à 0h45. Ville du Tréport - Tél : 02 35 50 55 20