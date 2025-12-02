Miss France 2026. Elle avait prédit le podium 2025 : découvrez la nouvelle projection de l'IA pour Miss Normandie cette année 

Selon une enquête exclusive du Parisien, le même modèle prédictif qui avait correctement trouvé l'ordre du podium 2025 s'est à nouveau penché sur l'élection de Miss France 2026, diffusée le 6 décembre depuis le Zénith d'Amiens. Cette année, la machine a été nourrie d'encore plus de données : commentaires, popularité en ligne, habitudes de vote et historique régional.

Une analyse massive des réseaux sociaux

Pour commencer, les ingénieurs d'Avisia ont confié au modèle génératif Gemini 2.5 le soin d'examiner plus de 65 000 commentaires issus de X, Instagram et TikTok.

Objectif : mesurer les signaux positifs ou négatifs autour de chaque candidate.

Le système a été capable d'isoler les mentions sur le physique, la personnalité, l'engagement ou le charisme, tout en pondérant la visibilité de chaque Miss selon son nombre d'abonnés et l'interaction de sa communauté.

Des données publiques intégrées aux prédictions

L'algorithme ne s'est pas arrêté au numérique. Il a ensuite pris en compte des statistiques issues de l'Insee : âge moyen des votants par région, catégories socioprofessionnelles, dynamique démographique ou encore pouvoir d'achat.

C'est cette combinaison de statistiques, de tendances de vote et de popularité qui permet à l'IA de produire un classement probabiliste mis à jour jusqu'à la dernière minute.

Les prédictions 2026 : qui l'IA voit sur le podium cette année ?

Le modèle place en tête Miss Nord–Pas-de-Calais, Lola Lacheré. Elle devancerait selon les calculs Miss Tahiti, Hinaupoko Deveze, tandis que Miss Guadeloupe, Naomi Torrent, compléterait le podium en tant que 2ᵉ dauphine.

Derrière ce trio, l'IA positionne :

Miss Roussillon, Déborah Adelin-Chabal (4ᵉ)

Miss Ile-de-France, Mareva Michel (5ᵉ)

Miss Provence, Julie Zitouni (6ᵉ)

Miss Champagne-Ardenne, Ynès Lallemand (7ᵉ)

Un classement cohérent selon les experts… mais toujours soumis aux aléas du direct, où la prestation scénique peut tout renverser.

Et Miss Normandie dans tout ça ? La prédiction tombe comme un couperet

C'est l'une des grandes questions en Normandie : jusqu'où peut aller Miss Normandie cette année ?

Malheureusement, les projections ne sont pas optimistes. Toujours selon le classement obtenu par Le Parisien, Miss Normandie ne figure pas dans le Top 10 établi par l'IA.

Une estimation sévère, mais qui ne tient pas compte de l'impact du prime en direct. L'an dernier déjà, certains rebondissements avaient échappé à la machine.

Rien n'est donc joué. Mais selon la puissance algorithmique, la bataille pour le podium semble déjà se resserrer… sans la Normandie.