En ce moment feelslikeimfallinginlove COLDPLAY
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Miss France 2026. Elle avait prédit le podium 2025 : découvrez la nouvelle projection de l'IA pour Miss Normandie cette année 

Société. Après avoir correctement anticipé le podium de Miss France 2025, une intelligence artificielle analysée par Le Parisien publie ses nouvelles prévisions. Sur la base des réseaux sociaux, des données publiques et des tendances régionales, le modèle dresse un classement 2026… qui n'est pas favorable à Miss Normandie.

Publié le 02/12/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Miss France 2026. Elle avait prédit le podium 2025 : découvrez la nouvelle projection de l'IA pour Miss Normandie cette année 
Miss Normandie 2025, Victoire Dupuis, ne part pas favorite pour l'élection de Miss France selon l'intelligence artificielle. - Elvire Alix

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Selon une enquête exclusive du Parisien, le même modèle prédictif qui avait correctement trouvé l'ordre du podium 2025 s'est à nouveau penché sur l'élection de Miss France 2026, diffusée le 6 décembre depuis le Zénith d'Amiens. Cette année, la machine a été nourrie d'encore plus de données : commentaires, popularité en ligne, habitudes de vote et historique régional.

Une analyse massive des réseaux sociaux

Pour commencer, les ingénieurs d'Avisia ont confié au modèle génératif Gemini 2.5 le soin d'examiner plus de 65 000 commentaires issus de X, Instagram et TikTok.
Objectif : mesurer les signaux positifs ou négatifs autour de chaque candidate.

Le système a été capable d'isoler les mentions sur le physique, la personnalité, l'engagement ou le charisme, tout en pondérant la visibilité de chaque Miss selon son nombre d'abonnés et l'interaction de sa communauté.

Des données publiques intégrées aux prédictions

L'algorithme ne s'est pas arrêté au numérique. Il a ensuite pris en compte des statistiques issues de l'Insee : âge moyen des votants par région, catégories socioprofessionnelles, dynamique démographique ou encore pouvoir d'achat.

C'est cette combinaison de statistiques, de tendances de vote et de popularité qui permet à l'IA de produire un classement probabiliste mis à jour jusqu'à la dernière minute.

Les prédictions 2026 : qui l'IA voit sur le podium cette année ?

Le modèle place en tête Miss Nord–Pas-de-Calais, Lola Lacheré. Elle devancerait selon les calculs Miss Tahiti, Hinaupoko Deveze, tandis que Miss Guadeloupe, Naomi Torrent, compléterait le podium en tant que 2ᵉ dauphine.

Derrière ce trio, l'IA positionne :

  • Miss Roussillon, Déborah Adelin-Chabal (4ᵉ)
  • Miss Ile-de-France, Mareva Michel (5ᵉ)
  • Miss Provence, Julie Zitouni (6ᵉ)
  • Miss Champagne-Ardenne, Ynès Lallemand (7ᵉ)

Un classement cohérent selon les experts… mais toujours soumis aux aléas du direct, où la prestation scénique peut tout renverser.

Et Miss Normandie dans tout ça ? La prédiction tombe comme un couperet

C'est l'une des grandes questions en Normandie : jusqu'où peut aller Miss Normandie cette année ?
Malheureusement, les projections ne sont pas optimistes. Toujours selon le classement obtenu par Le Parisien, Miss Normandie ne figure pas dans le Top 10 établi par l'IA.

Une estimation sévère, mais qui ne tient pas compte de l'impact du prime en direct. L'an dernier déjà, certains rebondissements avaient échappé à la machine.

Rien n'est donc joué. Mais selon la puissance algorithmique, la bataille pour le podium semble déjà se resserrer… sans la Normandie.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
iphone 15 pro max
iphone 15 pro max Lion-devant-Dun (55110) 510€ Découvrir
Détecteur de métaux
Détecteur de métaux Villeneuve-d'Ascq (59491) 500€ Découvrir
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Miss France 2026. Elle avait prédit le podium 2025 : découvrez la nouvelle projection de l'IA pour Miss Normandie cette année 
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple