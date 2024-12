Insolite. Miss Normandie en danger ? Voici pourquoi elle ne serait pas favorite de Miss France selon cette légende urbaine

Le concours Miss France approche à grands pas et, comme chaque année, les paris sont ouverts. Qui sera couronnée ? Qui finira dauphine ? Et surtout, qui verra son nom briller sur la couverture du fameux magazine qui semble avoir le don de prédire l'avenir ?

La rumeur qui ne meurt jamais : les magazines télé sont le nouvel oracle de Miss France

Chaque année, les magazines télé font leur couverture avant l'élection de Miss France, mais pas avec n'importe qui. On y retrouve les prétendantes les plus sérieuses à la couronne, et cette prédiction semble presque infaillible. Voici quelques exemples marquants où Télé Magazine a vu juste :

2023 : Diane Leyre, Miss Ile-de-France, qui figurait sur la couverture du magazine le 11-17 décembre 2022, remportera l'élection une semaine plus tard.

2021 : Amandine Petit, Miss Normandie, était en une avec d'autres Miss comme Miss Provence et Miss Côte d'Azur. Elle sera couronnée Miss France 2021 quelques jours plus tard.

2019 : Vaimalama Chaves, Miss Tahiti, était bien sur la couverture avec Miss Franche-Comté et Miss Languedoc. Elle deviendra la Miss France de l'année.

2018 : Maëva Coucke, Miss Nord-Pas-de-Calais, était sur la couverture et remportera l'élection en décembre.

2017 : Alicia Aylies, Miss Guyane, sera couronnée Miss France quelques jours après son apparition sur la une.

2015 : Camille Cerf, Miss Nord-Pas-de-Calais, était également mise en avant, et elle deviendra Miss France cette année-là.

Ces dernières années, Télé Magazine a laissé place à Télé Loisirs comme partenaire de l'émission, mais la tradition de prédire les gagnantes demeure. Si vous avez un œil sur la couverture, vous pourriez bien savoir qui portera la couronne… avant même qu'elle ne soit couronnée.

Pourquoi cette légende tient la route… ou presque

L'explication à tout cela ? Télé Magazine, avec son tirage important, touche un large public. Qui n'a pas une version de ce fameux magazine dans son salon, dans la salle d'attente du médecin ou à la caisse du supermarché ? C'est simple, le magazine est partout. Par conséquent, si vous êtes en contact avec ces visages régulièrement, il y a de fortes chances que vous développiez une forme de sympathie pour ces candidates. C'est un phénomène presque subconscient : vous votez pour celle que vous avez vue le plus.

Mais attention, rien n'est encore joué !

Oui, Télé Magazine a ses succès, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des ratés.

L'année de Miss France 2016, par exemple, Télé Magazine avait fait l'impasse sur Iris Mittenaere, la future Miss France, et pire encore, sur Miss Univers !

Alors faut-il vraiment croire que Miss Normandie est en danger cette année ?

Si on regarde de plus près les deux couvertures récentes (TV Loisirs et TV Magazine), on se rend compte d'un fait étrange : Miss Normandie n'y figure pas. Bien sûr, il ne s'agit que d'un pronostic parmi tant d'autres, mais cela reste intrigant. Dans la dernière édition de Télé Loisirs on retrouve : Miss Pays de la Loire, Miss Rhône-Alpes, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Côte d'Azur, Miss Guadeloupe et Miss Tahiti. Des têtes bien connues du public, mais une absence notable : Miss Normandie n'est nulle part en vue.

Et pour Télé Magazine c'est Miss Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Côte d'Azur, mais aucune mention de Normandie.

Et voilà, le suspens reste entier

Que faut-il retenir ? L'histoire des couvertures de magazines prédictives reste une légende urbaine bien ancrée, mais elle n'est pas totalement dénuée de fondement. Miss Normandie n'étant pas sur les couvertures cette année, tout semble indiquer qu'elle n'est pas encore vue comme une grande favorite, mais comme dans toute compétition, il ne faut jamais dire jamais. Après tout, les concours de beauté réservent toujours leur lot de surprises !