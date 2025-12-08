Cotentin. Un hélicoptère sauve un randonneur bloqué sur un rocher par la marée

Tout s'est déroulé en quelques minutes. Dimanche 7 décembre, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Jobourg, dans le Cotentin, reçoit une alerte en fin de journée. Un randonneur est bloqué sur un rocher à cause de la marée montante au niveau du Nez de Jobourg. Le Cross garde le contact avec la victime et envoie l'hélicoptère H160 de la Marine nationale basé à Maupertus. En quelques minutes, le véhicule arrive sur place. L'équipage du H160 procède au sauvetage de la personne et la ramène à terre saine et sauve.

Un phénomène récurrent

Ce n'est pas un cas isolé. Plus de 80 personnes ont été secourues à la suite d'un isolement par la marée sur l'ensemble des côtes de la Manche durant l'été 2025. Il s'agit le plus souvent de pêcheurs à pied ou de promeneurs originaires de la région. "Ces comportements imprudents conduisent, dans les cas les plus urgents, à la mobilisation de moyens aériens qui ne peuvent alors être engagés pour d'autres appels de détresse survenant au même moment", indique la préfecture maritime. En cas de problème, il faut contacter le 196.