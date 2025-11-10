En ce moment Family affair Mary J BLIGE
Mer. Un plaisancier disparaît en mer au large de Chausey

Sécurité. Dimanche 9 novembre, le Cross Jobourg a lancé des recherches en mer pour retrouver le skipper d'un voilier. Le bateau a été retrouvé mais pas le marin.

Publié le 10/11/2025 à 17h41 - Par Thibault Lecoq
Mer. Un plaisancier disparaît en mer au large de Chausey
L'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile a été mobilisé pour rechercher un skipper disparu en mer, dimanche 9 novembre.

La préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord a arrêté les recherches en mer, lundi 10 novembre en fin de matinée. Plusieurs moyens étaient déployés depuis le matin et déjà dimanche 9 novembre dans la soirée pour retrouver un skipper disparu en mer.

Le voilier retrouvé

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg est appelé dimanche 9 novembre par un proche d'un skipper inquiet de ne pas avoir de nouvelles. Le marin avait pris la mer du côté de Chausey au large Granville samedi 8 novembre.

Le CROSS tente de joindre le skipper par radio et téléphone avant de lancer un message d'urgence. La SNSM, l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile et une équipe de recherche à terre sont alors mobilisés le dimanche soir. Le bateau est finalement localisé au niveau du plateau des Huguenans, mais sans personne à bord. Les recherches sont suspendues dans la nuit, avant de reprendre lundi matin, avec le Dragon 50, des plongeurs des pompiers, les gendarmes nautiques de Granville et la SNSM. Les recherches se sont arrêtées lundi en fin de matinée.

