Des voiliers en détresse sous l'orage

Vers 19h, dimanche 21 juillet, un plaisancier britannique a émis une alerte de détresse, à l'ouest de Chausey, alors qu'un grain orageux menace. Ne parvenant pas à établir de contact avec le voilier, la SNSM de Granville et l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50 sont engagés.

La vedette à passagers Condor Rapide est également déroutée sur zone pour porter assistance au voilier. Cependant, une fois le grain passé, l'équipage du navire britannique a pu reprendre le contrôle de l'embarcation et poursuivre leur route vers Jersey.

Avarie agravée avec l'orage



Alors que les orages se déplacent vers le Nord-Cotentin, un autre voilier britannique demande alors assistance après une avarie de son safran et de son hélice. Les vents violents et l'orage rendent encore plus difficile la situation. La SNS 702 d’Urville-Naqueville est alors engagée pour assister et remorquer le voilier jusqu’au port de plaisance de Chantereyne, à Cherbourg. Le convoi y arrive à minuit.