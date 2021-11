Disparus de Chausey : un corps retrouvé

Un corps a été retrouvé mardi 9 juillet, vers midi, à 8 milles au large de Saint-Briac (35), a annoncé le parquet de Saint-Malo. Il pourrait s'agir d'un homme de 51 ans, disparu en mer dimanche alors qu'il devait rentrer au port de Cancale, après un après-midi aux Iles Chausey, près de Granville.

Son canot semi-rigide, sur lequel il avait embarqué avec deux jeunes hommes de 18 et 19 ans également portés disparus, avait été retrouvé vide, dans la nuit de dimanche à lundi, dans l'archipel des Mainquiers.

Pas de trace de choc sur le corps



Une autopsie a été requise par le parquet pour déterminer avec précision les causes de la mort, précise le communiqué du procureur de la République. Les premiers éléments "tendent à confirmer que, pour une raison qui n'est pas encore déterminée, les trois hommes sont tombés à la mer", indique le texte.



Selon le communiqué, "les premières analyses effectuées ne révèlent pas de traces de choc et indiquent que le moteur s'est arrêté faute de carburant". Le coupe-circuit a été retrouvé intact et plusieurs gilets de sauvetage se trouvaient dans le bateau, équipé d'un moteur de 150 chevaux.



"La zone la plus probable de disparition se situe à proximité de la pointe du Grouin", précise le communiqué, c'est à dire tout près du port de Cancale, que le bateau regagnait.