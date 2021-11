Disparus à Chausey : les recherches aériennes stoppées

Les recherches aériennes pour tenter de retrouver 3 hommes disparus entre Cancale et Chausey, dimanche 7 juillet, ont été arrêtées lundi à 15h30.

8 missions aériennes ont été menées sur la zone en près de 24h, en vain. Les espoirs de retrouver les 3 plaisanciers, dont deux jeunes hommes de 18 et 19 ans, deviennent de plus en plus minces car la survie dans une eau à 15 degrés est difficile. Les recherches en mer se poursuivent au moins jusqu'à la tombée de la nuit, et la préfecture maritime de l'Atlantique invite les plaisanciers sur zone à ouvrir l'oeil.

Clé sur le contact

Le bateau des 3 disparus, un semi-rigide de 6,50m, a été retrouvé dans la nuit qui a suivi l'alerte. "L'embarcation est en bon état, clés sur le contact, manette des gaz enclenchées. Il n'y avait plus d'essence dans le réservoir ce qui peu laisser supposer que le moteur a tourné jusqu'à épuisement" indique la préfecture maritime.

"Des brassières de sécurité ont été retrouvées à bord, mais cela ne signifie pas que les plaisanciers n'en portaient pas sur eux" rappelle aussi la Préfecture Maritime, qui souligne qu'un gilet de sauvetage, s'il peut sauver de la noyade, n'empêche pas une mort par hydrocution.

L'enquête a été confiée à la brigade maritime de la gendarmerie de Saint-Malo.