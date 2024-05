Manche. Une femme et un enfant de 11 ans meurent dans l'incendie d'une longère 

Une femme de 34 ans et son enfant de 11 ans sont morts dans l'incendie d'une longère à la Trinité dans la Manche, mercredi 1er mai en début de matinée, indiquent les pompiers et la gendarmerie. Un homme de 35 ans, le père de famille, a aussi été blessé et évacué d'urgence vers l'hôpital d'Avranches "dans un état précaire, après avoir inhalé beaucoup de fumées", indiquent les mêmes sources.

La piste de l'accident privilégiée

Les secours ont mobilisé d'importants moyens sur cet incendie d'ampleur. 53 sapeurs-pompiers ont été engagés avec deux fourgons incendie, le renfort de l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile et de trois équipes du Samu. La longère, d'environ 200m2, était totalement enfumée à l'arrivée des soldats du feu qui ont immédiatement commencé des reconnaissances à l'intérieur sous appareil respiratoire, ce qui a permis d'extraire les trois victimes. Deux n'ont donc pas pu être réanimées.

Peu avant 8h, les pompiers précisaient que l'incendie était éteint. Depuis, un technicien en identification criminelle de la gendarmerie s'est rendu sur place, pour tenter de déterminer les origines du sinistre. Après les premières constatations, c'est la thèse de l'accident qui est privilégiée.