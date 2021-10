Normandie . Feux en série dans la région et drame dans l'Orne

Le feu a frappé à plusieurs endroits en Normandie ces dernières heures, entre samedi soir 30 novembre et dimanche matin 1er décembre 2019.

A 6h15 du matin dimanche 1er décembre, un feu de maison s'est déclaré et a été combattu par les Pompiers de l'Orne toute la matinée sur la commune de Saint-Nicolas de Sommaire au nord de l'Aigle.

Une quarantaine de pompiers venus de six centres de secours du département ont lutté une partie de la journée face au sinistre et le bilan est extrêmement lourd avec deux jeunes adolescents décédés et sept autres victimes qui ont été transportées par les services de secours au centre hospitalier de L'Aigle, dont deux dans un état grave. Une cellule psychologique a été mise en place et une enquête a été ouverte par le parquet d'Argentan pour déterminer les causes du drame.

En milieu de nuit, à Cherbourg en Cotentin dans la Manche, là encore c'est une maison d'habitation qui a été la proie des flammes et a mobilisé 14 sapeurs pompiers pour venir à bout du sinistre, sans faire de victime. La maison était abandonnée et réputée comme étant utilisée comme un squat. Un autre incendie, de poubelle celui ci, a été rapidement maîtrisé en milieu de nuit, également.

A Rouen, dans la rue Lecanuet, c'est un feu de poubelles qui a été maîtrisé dans le hall d'un immeuble. Trois personnes ont été légèrement intoxiquées par les fumées.

Dans la journée de dimanche 1er décembre à Assigny-Petit-Caux en Seine-Maritime, un garage enflammé a réclamé cinq engins, trois lances et quinze sapeurs pompiers pour éviter que le sinistre ne se propage à la maison attenante. Les deux occupants de la maison sont sains et saufs.

Samedi soir 30 novembre, un feu d'habitation s'est déclaré à Caudebec-lès-Elbeuf en Seine-Maritime. Une quinzaine de pompiers ont pu maîtriser les flammes, une personne a été incommodée par les fumées.