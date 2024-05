Orne. Fortes pluies dans le département, interventions des pompiers à Vimoutiers

Le département de l'Orne était placé en vigilance orange dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 mai, en raison de fortes pluies et d'un risque d'inondations. Météo France ne s'y était pas trompé, car ils ont comptabilisé un cumulé de 43mm de précipitations à L'Aigle par exemple, en à peine quelques heures.

Les sapeurs-pompiers ont reçu plusieurs appels à cause de ces inondations. C'est le cas notamment à Vimoutiers, où la rivière Vie est sortie de son lit. Elle affiche à 8h30 une crue de plus de 2,10m d'après le site Vigicrues. Le quartier des Prés-Gâteaux a été le plus touché.

"Une quinzaine de mises en sécurité et d'information", recensent les pompiers. Comprenez qu'ils ont alerté les habitants victimes de ces inondations, leur expliquant bien qu'ils devaient rester à l'étage de leur domicile.